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換季出遊穿搭不用太複雜！5間綠色時尚品牌拉高質感，上班也能穿

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記者陳美伶／綜合報導

春季出遊穿搭看這裡！現在是換季的時節，不少品牌都陸續推出春季服飾。近年吹起的綠色時尚更成為一種潮流，如果你在找穿著輕便舒適、同時也對環境友善的品牌，不妨看看這5間布織設計品牌。讓你在連假出遊時，展現獨特風格，找到不同以往的春天穿搭靈感。

1. At the Venue在場

At the Venue在場以升級再造的概念，把將被丟掉的布料或紗線透過色彩和質地重組，設計出獨一無二的商品。春季系列特別注重整體質感和剪裁。像這款荷葉領花花短袖上衣，針織柔軟材質融入了春天的芬芳氣息，短版設計簡單搭牛仔褲就能穿出時尚感；薄款的彩色針織削肩背心也是春夏必備。

▲春季 。（圖／PINKOI提供）

▲（左）荷葉領花花短袖上衣、（右）彩色針織削肩背心（圖／Pinkoi提供，下同）

2. 繭裹子TWINE

繭裹子TWINE堅持手工製作每一件商品，採用對環境友善的材料，並將現代元素、簡約設計與傳統的工藝技術結合，此款無袖洋裝是印度婦女們以手工娟印製成，印花的布料為有機棉，讓你在美麗自己的同時也友善環境。

▲春季 。（圖／PINKOI提供）

3. JainJain/減簡手制

JainJain/減簡手制透過減去多餘的設計元素，打造出輕盈舒適的簡約風格，此款經典托特包滿足你恰恰好的美感，絕對是春夏最亮眼的穿搭配件，商品皆從一塊無限連續的布花裁切，所以每個圖案獨一無二，背出門完全不怕撞包。

▲春季 。（圖／PINKOI提供）

4. XUXUWEAR許許兒

XUXUWEAR致力於打造舒適、自在、真實的穿搭風格，春季系列強調「恰好設計」的理念，注重細節和剪裁，讓每一件衣物都能完美貼合大家的身形。兼具實用性與耐穿度，讓每件衣服可以長時間穿著，也同時為地球盡一份心力。此款短袖格紋洋裝，裙擺與腰間都有別緻的細節，是春夏衣櫃裡的出遊首選。

▲春季 。（圖／PINKOI提供）

5. SU:MI said

SU:MI said是台灣在地的設計品牌，春季以簡約、自然、舒適、實用、環保的主題要給大家帶來全新的穿搭體驗，此款臺北時裝周限定款式的扭結抽皺長上衣，品牌選擇環境友善的材質，主打涼感機能，質感的大地色一件就能化為春天最美的景色。

▲春季 。（圖／PINKOI提供）

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關鍵字：

春季, 出遊, 穿搭, 換季

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