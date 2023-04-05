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2023無印良品必買美妝小物　美妝蛋讓人期待、睫毛夾真的超好用

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記者陳美伶／綜合報導

無印良品是許多小資族的愛逛店家，除了居家用品外，其中美妝小物也是許多網友公認好用、回購率超高，近期在春夏新品展示會發表即將推出的新品，有絕美的香氛蠟燭，更有在大陸上市後馬上被掃空的「美妝蛋」也將在台灣推出，以下就來分享無印良品2023年必買的美妝好物，準備好你的荷包開逛吧！

1.美妝蛋套組（3D化妝用海綿）

無印良品2020年在大陸首推出美妝蛋套組後，馬上造成瘋狂搶購，好用又親民的價格，更有網友表示「買到是人品大爆發」，而今年台灣也即將在5~6月上市，售價79元起，除了美妝蛋可單顆購入外，還有洗滌收納盒的款式，盒蓋附有凹槽設計能當作美妝蛋固定座，盒身內部則有凹凸顆粒設計，可收納海綿也能清洗各種刷具。

▲美妝 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）▲美妝蛋 。（圖／品牌提供）

▲無印良品美妝蛋。（圖／無印良品提供）

▲美妝 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）▲美妝 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲內部的顆粒設計可清洗海棉與各種刷具。（圖／小紅書@Able）

2.香氛蠟燭

無印良品的香氛蠟燭也是首次登台，與美妝蛋一樣預計5~6月上市，共推出4種香味基調：木質、草本、柑橘與花香，售價139元起，外觀與香氣富有質感，輕鬆替居家製造舒適氛圍。

▲美妝 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）▲美妝 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲無印良品香氛蠟燭。（圖／無印良品提供）

3.攜帶式睫毛夾

方便包包攜帶，還能夾出又長又翹的睫毛，百元價格比許多美妝品牌還便宜，CP值很高，不怕相見恨晚，看到就直接入手。

4.攜帶用織品噴霧

出門在外總會沾染許多氣味在身上，尤其與朋友聚會選擇火鍋與燒烤類，吃完滿身重口味，隨身帶著一瓶織品噴霧，噴在衣服上保持香氣，小旅行也可以帶著，不習慣飯店床具的味道，就能使用讓心情放鬆，幫助入眠，目前有3種香味：綠意、花香與柑橘。

▲美妝 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲攜帶用織品噴霧讓身上隨時香香的。（圖／IG@muji_taiwan）

ZARA 美妝蛋

ZARA去年開設台灣首間概念店，推出的美妝蛋就廣受好評，是時尚公關都會默默囤貨的單品，不同於其他美妝品牌為通用的膚色、桃紅色，ZARA美妝蛋為森林綠與大地色，切面部分還有LOGO字樣，超高質感直接包色。

▲美妝蛋 。（圖／品牌提供）

▲超高質感的ZARA美妝蛋。（圖／記者王則絲攝、ZARA官網）

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關鍵字：

無印良品, ZARA, 美妝蛋, 香氛蠟燭, 美妝

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