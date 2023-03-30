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李冰冰50歲狀態仍舊超狂！纖腰＋馬甲線露優雅女人味簡直逆天

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記者李薇／台北報導　圖／李冰冰工作室微博

李冰冰一向與范冰冰、周迅、章子怡、趙薇等大咖女星齊名，近年戲劇作品較少，但仍然有電影演出，地位始終不敗，最近她在微博曬出時尚大片，只見她身穿荷蘭設計師品牌Ronald van der Kemp的魚尾服，50歲依舊展現纖細腰身跟馬甲線，超狂！

▲李冰冰,Ronald van der Kemp,Hearts On Fire,時尚,珠寶。（圖／李冰冰工作室微博）

李冰冰已經進入50歲的熟齡階段，一般人走在路上都會被誤以為是大媽的年紀，卻對她一點影響都沒有，更有女人韻味的成熟風格，洗鍊雙眼能洞悉一切的俐落感，展現出專屬她的優雅大氣，重點是身材完全沒走樣，穿起難駕馭的黑色魚尾禮服，還能胸、腰、臀曲線超分明，簡直不科學。

▲李冰冰,Ronald van der Kemp,Hearts On Fire,時尚,珠寶。（圖／李冰冰工作室微博）

近年魚尾裙重新回歸，貼臀設計在裙襬展現浮誇風格，能帶出優美線條，但穿上身就知道，只要有一點贅肉，都會被勒出奇怪曲線，體態不好穿起來根本災難，會更顯腿粗、屁股大、身高矮，所以能駕馭的女星真的少數。

▲李冰冰,Ronald van der Kemp,Hearts On Fire,時尚,珠寶。（圖／李冰冰工作室微博）

黑色禮服想要有亮點，當然少不了鑽石，整套Hearts On Fire高級珠寶系列上身，李冰冰手指上戴著19萬2000元的LORELEI DOUBLE LINK RIBBON鑽石戒指，ILLA系列Midnight手環疊加Feather鑽石手環，看起來閃閃發光，襯托出她巨星架式。

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關鍵字：

李冰冰, Ronald van der Kemp, Hearts On Fire, 時尚, 珠寶

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