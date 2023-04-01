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此生必去+1！休士頓私房美照景點公開　巨型塗鴉、菱格樓梯超好拍

Ean部落閣 Ean

盡是玩樂事，盡玩樂之能事

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文、圖／Ean

三月的休士頓，有著最宜人的美國南方氣候，不燥不熱偶爾還有需套上夾克的微涼，很是舒服。帶領我探索這座城市的當地朋友說他首次造訪休士頓，同樣就是在冒新綠的三月天，無怪乎這一待就是卅年。天氣對了，隨意走逛就是最好的行程，更何況他還貼心安排了城裡幾個很好拍照的私房景點，從在地新銳藝術家的街頭塗鴉，到擁有南方哈佛美稱的百年萊斯大學，從可擁抱休士頓天際線的大草地，到攀登讓老建築新生的天空草原，快門一張接著一張，大大滿足我的好攝慾望。若也想感受獨特的城市美學與充沛活力，長榮航空每天一班直飛休士頓，疫後玩美就從南方開始！

▲休士頓，我來啦！

▲城市裡能有這樣一片草地，很幸福。

▲把休士頓各種元素融入塗鴉中，頓時讓街頭充滿繽紛的活力。

▲享用機上的美味餐點，總讓人心懷感恩。

美拍景點 1 ：「Houston Is Inspired」大型壁畫牆

來自墨西哥裔藝術家GONZO247之手，受休士頓旅遊局的邀請，在市區一棟建築原本醜陋的牆面進行創作，高33英呎、寬100英呎的兩層樓高畫布，他巧妙把休士頓天際線、摩天輪以及他對人生的領悟融入作品中，動感的圖案與活潑的用色，讓人留下深刻印象。後來，旅遊局也採用這幅畫成為休士頓對外宣傳的代表圖案。更棒的是，因此聲名大噪的GONZO247也帶領其他尚未被看見的當地畫家，從地下來到檯面上，持續在休士頓市區創作更多引人入勝的畫作，若對大型壁畫或透過畫筆吶喊的街頭塗鴉有興趣，在市區走逛時不妨多加留意身邊風景。

▲休士頓的招牌塗鴉，出自GONZO247的創作。

▲談到創作，很難不被GONZO247的那股熱情感動。

▲休士頓市區的一個轉角，不小心就是一幅出色作品。

▲來到休士頓，記得與塗鴉合影。

美拍景點 2：百年歷史優雅的萊斯大學

緊鄰博物館區的萊斯大學（Rice University）是休士頓最知名的私立大學，全美排名高居Top 20、被稱為南方哈佛，我當地朋友說這裡還是奈米科技的研究先驅、也與NASA保持緊密合作，但比起學術上的成就，更吸引我注意的是這裡的拜占庭建築風格，長長拱廊與小尖塔，充滿歐亞異國風格的校園，無怪乎曾入榜全美最美大學。

▲新綠枝枒與優雅建築。

▲圓柱迴廊，風格鮮明的拜占庭建築。

▲萊斯大學也是休士頓熱門的婚紗取景點之一。

美拍景點 3：天際線草皮

若要欣賞休士頓天際線，Eleanor Tinsley Park是個好選擇！春日陽陽，吸引不少人在公園裡做日光浴，而這裡也是城裡舉辦例如音樂節等大型戶外活動的熱門地點。在公園旁散步也很享受，尤其是樹上充滿著各種鳥叫還有松鼠跑上跑下，生機盎然。當地朋友帶我走上一旁的天橋，以為是要換個高度欣賞城市，原來是要來見證愛情的模樣。以城市天際線為背景，一個又一個不同顏色的鎖，成為有趣的半空中景觀。

▲草地上，有著以林立大廈為背景的沙灘排球場。

▲松鼠跳上跳下的，顯現生態的自然。

▲愛情鎖天橋，是不小心就會錯過的私房景點。

美拍景點 4：老郵局園區裡的菱格樓梯

這是正在進行中的老建築創意新生個案，把1936年誕生、於2014年功臣身退的芭芭拉喬丹郵局（Barbara Jordan Post Office）進行改造，這個提供餐廳、咖啡店、共享辦公室、音樂會場地等功能的綜合文化商業中心，命名為「POST Houston」，名字蠻有巧思，蘊含兩種含義，不僅保留前身郵局的要素，也帶出希望帶給城市「後休士頓」樣貌的寓意。最讓我眼睛一亮是建築裡頭有座連結三層樓的菱格樓梯，造型特殊，讓我想起曾在畫裡看過的無限循環樓梯，非常特別。

▲造型奇特的樓梯，走在上頭別具趣味。

▲一座樓梯多種走法。

美拍景點 5：擁抱休士頓的天空草原

要拍攝休士頓天際線，除了在Eleanor Tinsley Park，其實「POST Houston」屋頂就是絕佳一處！位於芝加哥的「Hoerr Schaudt 景觀事務所」把佔地廣達2萬平方米的屋頂，改造成擁有360度視野的天空草原與有機農場，並成為世界最大之一的空中花園，相當值得一看。

▲讓休士頓高空更富魅力的天空草原。

▲若想與休士頓天際線合影，這裡是個不錯位置。

長榮航空直飛每日一班，豪經艙讓長途飛行好舒暢

前往休士頓，最方便就是搭乘長榮航空，目前每天一班直飛，且航班時間蠻理想，晚上從桃園機場出發，因兩地時差13小時，降落休士頓是晚上，正好可直接前往飯店休息並調整時差，回台則是半夜起飛，飛機上睡一覺醒來正好清晨降落台灣。

▲長榮豪經艙座位寬敞，即便十幾個小時下來都蠻舒適。

這趟來回30小時的飛行時間破了自己的搭機紀錄，去程13.5小時、回程16.5小時，若經濟條件許可，非常推薦跟我一樣加些錢搭乘豪華經濟艙，雖不像商務艙能躺平，但至少雙腳可伸直並斜躺，確實讓整趟飛行體驗舒適許多，除了充分的伸展休憩空間，還提供品項與商務艙相同的過夜包及搭載11吋螢幕的機上娛樂系統，整體服務有感升級。

▲長榮航空與義大利FURLA聯名款的豪經艙過夜包。

值得一提的是在餐食部分，搭機前一日我在網路上報到預選餐點時，看到去程多提供了網路預購加值精選餐點的選擇，沒試過、於是多花了台幣960元幫自己晚餐升級成「活菌豬波特酒蘋果鵝肝松露卷佐蘑菇醬佐配焗烤千層海苔地瓜」，不僅菜色不同，擺盤與餐具的使用也頗有商務艙餐點的水準，整套吃下來還蠻不錯，錢沒白花，若有機會可以試試！

▲在高空能品嘗到這樣的料理，幸福。

▲去程加價的餐點，值得。

▲用來淋在生菜上的義大利經典油醋醬，相當加分！

/ Info. /

休士頓旅遊局
官網臉書

長榮航空
官網臉書

長榮直飛休士頓航班資訊
去程（BR52）：台灣桃園機場（TPE） 22:00 起飛、休士頓 / 喬治·布希洲際機場 (IAH) 22:40 降落
回程（BR51）：休士頓 / 喬治·布希洲際機場 (IAH) 00:50 起飛、台灣桃園機場（TPE）06:00 (+1）降落

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關鍵字：

Ean, Ean部落閣, 休士頓

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