錶展直擊／梵克雅寶花束座鐘開闔秀人氣高　香奈兒彗星、獅子領軍

▲梵克雅寶展館由義大利玻璃打造成神祕森林。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／日內瓦報導

珠寶錶的設計背後總有動人故事，法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）與香奈兒（CHANEL）分別從品牌經典之作與元素擷取靈感創作華麗新錶。梵克雅寶位於日內瓦鐘錶與奇蹟（Watches & Wonders）的展館以義大利玻璃打造神秘森林，引領參觀者走進大自然之中，欣賞3座分別以星際宇宙、花朵蝴蝶為主題的獨一無二動態機械座鐘，而珠寶錶則重現1934年問世、源自腰帶設計的Ludo手鐲錶，精巧的開闔機制彰顯精湛工藝。





▲梵克雅寶Éveil du Cyclamen自動機械裝置是展場焦點，會如花束般展開呈現靈動蝴蝶。（圖／記者陳雅韻攝）

梵克雅寶展館的人氣王當屬猶如花束的Éveil du Cyclamen自動機械裝置，由底座旋轉刻度環上的一枝彩漆玫瑰金鑲鑽花蕾點出小時，啟動時花束會緩緩展開，靈動的蝴蝶從中央翩然飛出，再徐徐闔上，動態設計吸引眾人目光；而日常能穿戴新款Ludo手鐲錶，以金質網狀結構呼應原作的腰帶造型，柔軟靈動的設計完美貼合手腕，輕壓鑲嵌鑽石或粉紅藍寶石的弧形處即顯露面盤，滑順的開闔機制令人印象深刻。





▲Model演繹梵克雅寶玫瑰金鑲鑽Ludo Secret腕錶（左），按壓鑲上下粉紅藍寶石圓弧處即可顯露時間。（圖／梵克雅寶提供）

香奈兒（CHANEL）今年與品牌DNA緊密相扣以Interstellar星際、Lion 獅子及Pique-Aiguilles 縫紉針墊三大設計主題創作新錶，錶殼側邊垂墜鑲鑽彗星的 Première Hyper Lucky Star限量錶，即彰顯香奈兒女士熱愛的幸運符碼，配上結構柔軟的滿鑽「網球錶鍊」，無比華美；同場限量5件的獅子天文座鐘也深受矚目，黑色獅子坐鎮下方，由玻璃圓頂內移動的星座顯示分鐘，頂部的彗星顯示小時。





▲香奈兒限量55只的Première Hyper Lucky Star腕錶，3,764,000元。（圖／香奈兒提供，以下同）





▲香奈兒限量5件的獅子天文座鐘，11,293,000元。

日本高級錶品牌Grand Seiko則以白獅為靈感，於鐘錶與奇蹟發表Masterpiece Collection Spring Drive八日鍊珠寶腕錶，棱角分明的錶耳猶如雄獅尖爪充滿力量，錶殼與面盤共鑲5.62克拉鑽石與1.25克拉藍寶石展現華麗氣勢，其機芯同樣講究，搭載8日動力儲存與富士山景致的Spring Drive機芯，限量8只。





▲Grand Seiko靈感源自白獅的Masterpiece Collection Spring Drive八日鍊珠寶腕錶。（圖／Grand Seiko提供）