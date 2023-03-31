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90分鐘的滿分治癒紀錄片　顛覆傳統用「具象化」練習找回心理健康

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文／女子學

Netflix紀錄片《史塔茲的療癒之道》，在2022年尾上架後，不但在爛番茄得到滿分表現，亦在IMDb上維持7.8分的好成績。電影由知名喜劇演員Jonah Hill擔任導演、監製，藉由鏡頭拍攝他與心理治療師Phil Stutz的對談，曾演出《命運好好玩》、《千萬別抬頭》、《華爾街之狼》等知名喜劇的他，銀光幕下卻過著不快樂的生活，直到接觸心理醫師Phil Stutz才有好轉。

Phil Stutz以一種被稱為「工具」（The Tools）的療法，揉合了哲學、心理學、神學，大膽顛覆傳統心理治療的方式，讓平淡嚴肅的療程更添幾分幽默趣味，除了Jonah Hill，許多好萊塢演員也是他的忠實病患。當然，近兩小時的紀錄片不足以完全講解Phil Stutz的療法，想要了解更多的觀眾，能再搭配其著作的書籍《The Tools：五大工具把問題變成勇氣、信心與創意》一同學習。

▲Netflix紀錄片《史塔茲的療癒之道》。（圖／《史塔茲的療癒之道》劇照，下同）

招牌的「具象化」練習，令難以輕易被理解的治療方法，變得趣味又易懂。

患有帕金森氏症的Phil Stutz，不似坊間成功的心理醫師光鮮亮麗，紙條上扭曲歪斜的字跡，屢屢顯示其肌肉軟弱的跡象。紀錄片中，Jonah Hill向Phil Stutz的提問，讓Phil Stutz向觀眾展現出他招牌的「具象化」練習，那些療程中難以輕易被理解的治療方法，藉由童趣塗鴉的方式，變得趣味又易懂；在Phil Stutz治癒病患的當下，也同時呈現其正是自己病症的人生觀，如何去擁抱生命中的苦痛，也是為人必須去學習的課題。

面對憂鬱症病患時，Phil Stutz有別醫界的主流療法，認為自己得更為強硬地提出方法，「我說什麼你就照做，完全照我的方法就對了，我保證你會覺得好很多，我跟你百分百掛保證。」正如最前面所說，大膽顛覆傳統治療的方法，有時才能成為患者強大的支柱與依靠。簡單的背景、單調的擺設，只有Phil和Jonah兩人的對談，刻意營造的氛圍在黑白濾鏡下的呈現，猶如一堂緩慢卻有趣的課程，沉浸在治癒的過程而無法自拔。

刻意忽視光鮮亮麗的另一面，才是引來自卑的始作俑者。

舉例來說，人們總會有屬於自己不願想起的部分，對於Jonah Hill而言，他最不願面對的，便是過去體態失控、皮膚粗爛的時期，那些令自己感到羞恥的部分，Phil Stutz認為那便是屬於自己的「影子」，而克服心理障礙的第一步，便是去找到自己的影子，「必須能看到這個東西，才能專注在它上面，並且知道如何處理他。」提倡運用想像，試著和自己的影子對話才能理解到，刻意忽視瑕疵，往後造成的自卑將更遠超自己想像。

《史塔茲的療癒之道》不是能令人產生激烈情緒起伏的紀錄片，在醫生與病患的談話過程，看見截然不同的醫病關係。片中提到的療法，也非短短的一篇網路文摘能夠詳實道盡，「感受」仍是得由觀眾自己去體會，並在長達三、四十年的人生歷程中找到相似的癥結點，到那時，這部紀錄片便成了治癒人心的工具，在需要時只要打開串流平台，點選此片很難不找到人生難題的解答。

延伸閱讀

《蘇菲的世界》：來自 1999 年的哲學課，與蘇菲一同踏上自我存在的深度探討之旅

《深夜加油站遇見蘇格拉底》：治癒人心的真人實事改編，關於快樂與成功的平易哲

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 史塔茲的療癒之道, Netflix, 心理學, Stutz

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