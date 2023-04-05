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男女之間存在純友誼嗎？關係會淡去，但不變的是曾經陪伴彼此的時光

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文／女子學

生理男和生理女之間，到底能不能有純友誼？我覺得是一個永遠爭論不完的問題。首先，我們可能得定義，什麼是純友誼？

如果所謂的純友誼，代表彼此都不存在著對對方男女情愛之間的好感，那也許我們永遠也沒辦法知道，你和眼前互動的這位異性友人，到底算不算純友誼。畢竟，也許對方曾經喜歡過你，但後來又退回朋友的位置，只是你不知道而已。

▲男女之間有沒有純友誼？（示意圖／Pinterest，下同）

曾經的純友誼，陪伴我走過了一段人生

以前我住在台北，在網路上認識了一個住在台中的女生。我們曾經有過很密切的互動，彼此會到對方所在的縣市，和對方出去玩。她曾因為我交女友而封鎖我，因為她喜歡我，而對此感到難過。但我們後來又恢復聯絡，彼此有過一些很開心地出遊經驗。但到了後來，她交了男友，漸漸地不和我連絡。如今，我想找她，也幾乎聯繫不上了。

我也曾有過一段異性友誼，在我們一起去美國旅行前，只碰過一次面，一個小時，喝喝咖啡。一段時間沒聯絡後，我經歷了分手。當時她在美國交換，想去美國一些地方旅行，邀請我去美國散散心，我便和她去了。在旅行過程中，我們很愉快，但回來台灣之後，生活沒有交集，她大多時間又都在國外跑，於是我們現在也幾乎沒有聯繫。

無論是伴侶或朋友，走過的可能都只是曾經擁有

沒有人知道什麼是天長地久。我認識過交往十年後分手的人，對他來說，他和前任到底是天長地久，還是曾經擁有呢？這是一個很深奧的答案。我們今天身旁的朋友，過了三個月、半年，還會不會在我們身邊，其實沒有人有把握。

也有一些情況是，我們和某個人，在人生的某一段時間很親密，但後來又疏離了。這樣的疏離，並不一定是吵架、交惡，有可能只是因為地緣關係，或是生命中有了其他重要的事情，使得彼此的關係自然淡去。

過去的我，很追求天長地久。但經歷了多段感情之後發現，原來，人生中真正重要的，只有此時此刻而已。我不知道什麼是永遠，因為我沒有經歷過永遠。我經歷過很多分離，但也經歷過很多新的關係，無論是情侶，或是只是朋友。

或是，我也無法區分，到底我們之間，是不是只是純友誼。

那麼，真正重要的，或許就不在關係的定義上，而在於彼此，能不能好好地擁有一段愉快的相處時光了。

延伸閱讀

關於另一半與異性之間的距離：每段關係的界線都不太一樣，擬定底線別讓自己受委屈

在一起久了覺得膩，卻不知道該怎麼分手？也許你需要嘗試的是，為感情製造一些空間

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 男女, 純友誼, 曖昧, 感情

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