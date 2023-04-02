綠色蔬菜、鮭魚多吃！營養師曝「安定情緒」食物，集中注意力

▲攝取綠色蔬菜對於安定情緒很有幫助。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活高壓緊張，維持心情穩定是很重要的一件事，營養師余朱青分享，挑對食物能讓人安定情緒，她舉例像是小孩常吃的含糖飲料、巧克力、速食等，都會增加他們注意力不足風險，建議多食用天然、健康食物，她也貼心一一列舉如下。

#鮭魚

鮭魚含有豐富的omega-3脂肪酸，有助於減輕焦慮和安定心情。

#堅果類

堅果類像是核桃、杏仁、腰果等，富含蛋白質、單元不飽和脂肪酸和維生素E等營養素，也有助於減輕焦慮。

#綠色蔬菜

綠色蔬菜，像是菠菜、羽衣甘藍和青花菜等綠葉蔬菜，皆含有豐富的維生素C、鎂和葉酸等營養素，對安定情緒也很好。

#燕麥、芝麻、紫菜

燕麥富含維生素B和鎂等營養素；芝麻含有豐富的鎂和鈣等營養素；紫菜含有豐富的維生素B12和葉酸等營養素，以上這些營養素都有助於穩定情緒和促進睡眠。

#低脂的雞肉、火雞肉

含有豐富的蛋白質和維生素B6等營養素，有助減輕壓力。

#香蕉

香蕉含有豐富的維生素B6和鉀，幫助穩定情緒。

#藍莓、草莓、櫻桃、柳丁

富含抗氧化劑，對於緩和情緒、紓解壓力很有幫助。

營養師余朱青也說明，吃天然食物可以讓身體攝取豐富的營養素，像是維生素、礦物質、蛋白質等，這些營養素對於身體和心理健康都非常重要。

加工食品和一些含高糖分、高脂肪等不健康成分的食物，則是會對身體產生負面影響，例如血糖快速升高然後迅速下降，可能會導致情緒不穩定和易怒。相比之下，天然食物通常含有較低的糖分和脂肪，可以幫助維持血糖穩定，減少對情緒的影響。