直播／跟著泰星Apo、Mile到印度看女裝！DIOR 2023秋季大秀今晚登場

▲DIOR在印度門舉辦2023秋季女裝秀。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 綜合報導

DIOR將於台灣時間今晚（3月30日）11點30分，在印度孟買的印度門（Gateway of India）舉辦2023秋季女裝秀，來自印度的傳統刺繡、精彩的工藝與文化，必定都是這場大秀的重點，泰國男星Apo （Nattawin Wattanagitiphat）、Mile （Phakphum Romsaithong）都受邀前往，摩納哥王妃Beatrice Borromeo、超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）、Karlie Kloss等人也都是座上賓，今天睡前打開上方連結，和他們一起看秀。

▲泰國男星Apo（左）、Mile受邀前往印度看秀。（圖／品牌提供）





▲Apo秀出DIOR邀請函，精緻的刺繡相當美麗。（圖／翻攝nnattawin IG）

DIOR和印度早有淵源，2020 春夏的高級訂製服發表會，首度與印度 Chanakya 工坊合作，由他們打造秀場的織品、造景，延續了雙方美好的緣分，接著在2021、2022、2023年，都有 Chanakya 工坊為大秀創作藝術佈景，交流的同時也讓印度傳統工藝更被世界看到。

▲DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri（中）造訪印度Chanakya 工坊。（圖／翻攝DIOR影片）

女裝創意總監Maria Grazia Chiuri特地造訪Chanakya 工坊，開心和工坊的學員們交談、了解他們所學，也驚豔於他們的創作。先前DIOR已透露Chanakya 工坊將為2023秋季女裝秀打造懸掛在門上的印度傳統裝飾物「Toran」，Toran經常出現在節慶或婚禮，以吸引幸福與財富女神Lakshmi，也代表了對客人的歡迎。今晚記得打開直播連結，好好欣賞充滿印度氛圍的DIOR 2023秋季大秀。

▲印度傳奇女演員瑞卡（Rekha，左）將參加由DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri（右）領軍創作的2023秋季女裝秀。（圖／翻攝DIOR IG）