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京站女王節4／6開跑！買6000抽6000、滿額抽「冒險旅遊」玩到嗨

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▲▼ 京站女王節4／6開跑 。（圖／品牌提供）

▲快來抽抽試手氣。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

京站「女王節」即將於4／6日開跑，鼓勵女生無論幾歲都要勇敢做自己的女王，年齡從不是冒險的阻礙，祭出卡友消費滿額抽「冒險旅遊」，一人中獎兩人同行，同時各種滿千送百好康等你來拿。

▲▼ 京站女王節4／6開跑 。（圖／品牌提供）

▲萬件6000元商品，限量發售。

京站女王節卡友抽獎主打三大冒險主題：足下極限、探索海洋、華麗起飛，從峇里島四輪越野到清邁叢林滑翔冒險，讓你玩出不同樂趣，同時為了響應政府普發6000元現金，京站也加碼抽獎「買六千送六千」活動，以及萬件6000元組合商品，定價下殺讓消費者消費更有感。

▲▼ 京站女王節4／6開跑 。（圖／品牌提供）

▲女王節活動豐富，主打冒險旅遊很吸睛。

全館線上、線下，卡友限定於4／6（四）-4／9（日）於化妝品、內衣、香氛消費，推出買2000元送200元，刷花旗卡買4000元送200元，卡友加碼累積消費滿4000元再送100元Qonline贈券。

▲▼京站女王節4／6開跑 。（圖／記者曾怡嘉、周宸亘攝）

▲統一時代美人節活動也即將開跑。（圖／記者周宸亘攝）

統一時代百貨也將於4／6舉辦2023美人節活動，化妝品、香氛、內衣滿2000元送300元，消費滿6000元最多送1400元，最高回饋25%，尤其是首4日最優惠，搭配icashPay支付滿6000元再送300元，icashPay綁定統一時代聯名卡加碼滿6000元再加送200元，合計最多送到1400元，當然是買到6000元級距最省錢。

因應政府普發6000元，統一時代百貨也特別推出滿額優惠，多達20個以上的品牌通通都有，最低38折起，像是：法國特福360度旋風氣炸鍋＋PerfectMix＋調理機，原價15890元，特價6000元（38折）、象印多功能智慧烘焙機＋1L電器快煮壺，原價11500元，特價6000元（52折）、AroMart超音波香氛水氧機＋精油券，原價12700元，特價6000元（47折）等。

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關鍵字：

京站, 母親節, 統一時代, 活動

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