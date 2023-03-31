錶展直擊／貝克漢現身日內瓦搶戴新錶　帝舵機芯獲認證更威

▲貝克漢參加日內瓦鐘錶與奇蹟錶展，一抵達就在飯店擺拍。（圖／翻攝davidbeckham IG）

記者陳雅韻／日內瓦報導

於瑞士日內瓦舉辦的錶界年度盛事鐘錶與奇蹟錶展（Watches & Wonders）邁入尾聲，因疫情悶了3年的錶界並未停止精益求精的步伐，長賣錶款機芯升級、保固拉長是一大趨勢。貝克漢（David Beckham）親自到錶展鑑賞代言的帝舵表（Tudor）新品，立刻上手酒紅色外圈的Black Bay（碧灣）新錶，大讚設計漂亮，其內在更有賣點，機芯獲瑞士聯邦計量科學研究院（METAS）大師天文台精密時計認證。





▲貝克漢搶先戴上帝舵表新款Black Bay腕錶，獲得瑞士聯邦計量科學研究院（METAS）大師天文台精密時計認證。（圖／翻攝davidbeckham IG）

瑞士聯邦計量科學研究院（METAS）大師天文台精密時計認證，要求腕錶的每日平均走時誤差不得超過5秒（0 +5），在15,000高斯的高磁場環境下走時精確，且防水與動力儲存都需符合國際標準化組織（International Organization for Standardization，簡稱ISO）22810:2010標準，此外，腕錶需在瑞士製造、機芯也要獲瑞士官方天文台認證（COSC），帝舵表透露未來將朝此目標邁進，因此將獲得大師天文台認證的MT5602-U型自動上鍊機芯運用在明星錶款Black Bay上，外型也經過優化，整體更為纖薄，單向旋轉外圈改良讓側邊更容易抓握。





▲名士紀念利維拉系列腕錶50周年，推出新尺寸39毫且保固8年的煙燻藍腕錶。（圖／名士提供）

名士錶（Baume & Mercier）也在機芯上下功夫，紀念利維拉系列腕錶50周年推出新尺寸39毫米3款腕錶，配備半透明的藍寶石面盤與山海紋飾，讓長達120小時的動力儲存功能、每日誤差-4/+6秒與絕佳抗磁能力的Baumatic機芯若隱若現，品牌於錶展宣布即起為搭載Baumatic機芯的錶款，保固均從2年延長至8年，展現對自家機芯的信心。





▲Zenith Pilot Big Date Flyback大日期飛返計時飛行腕錶。（圖／Zenith提供）

高振頻機芯領域佼佼者的Zenith，今年將主力放在Pilot飛行錶系列，最大突破為Pilot Big Date Flyback大日期飛返計時飛行腕錶的大日期結構，配備專利機制，在不到0.03秒時間裡同時向前撥動並穩定大日期顯示的兩枚轉輪，發出的「喀拉」聲讓人聯想到機場航班看板換頁的聲音，此外，飛返計時功能也是此系列首見，歸功於El Primero 3652型高振頻自動上鍊機芯。





▲雅典錶展館布置巨大鏡面反射Freak One奇想腕錶的布局，讓參觀者能在「錶盤」上拍照。（圖／記者陳雅韻攝）

複雜功能錶同樣追求創新，雅典錶（Ulysse Nardin）的展館佈置巨型鏡子反射錶面機械結構，清楚揭示今年重點錶款Freak One奇想腕錶，承襲問世22年以來的3大標誌性特徵：無錶盤、無指針、無錶冠，但從機芯到外在都全面進化，對於錶主而言最大改變是錶圈新增鎖扣，可避免錯誤操作錶圈調整時間。





▲雅典錶新版Freak One奇想腕錶新增錶圈鎖扣，避免錯誤操作時間設置系統，2,095,000元。（圖／雅典錶提供）

HUBLOT則挑戰品牌複雜功能錶新紀錄，推出登上旗下複雜錶最輕盈寶座的Big Bang Integrated陀飛輪全碳纖維鍊帶腕錶，以輕巧且耐磨堅固的鍍鋁碳纖維（Texalium）材質打造錶殼與一體式鍊帶，裝載自行研發組裝的HUB6035微型自動盤陀飛輪機芯，整體重量僅68g，完全顛覆大眾對運動風複雜錶的想像。





▲HUBLOT Big Bang Integrated陀飛輪全碳纖維鍊帶腕錶總重僅68克，3,924,000元。（圖／HUBLOT提供）

▲各品牌在2023鐘錶與奇蹟錶展發表年度力作。（影／記者陳雅韻攝）