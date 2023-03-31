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林柏宏把ALLSAINTS當婚戒「毛毛也有戴」　宋芸樺約會穿搭愛皮衣

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▲ALLSAINTS 。（圖／品牌提供）

▲林柏宏（左）及宋芸樺為ALLSAINTS合體  。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安、林明瑋 ／台北報導

英國東倫敦時尚品牌ALLSAINTS於新光三越南西館開設飾品專門店，請到林柏宏及宋芸樺合體演繹，兩人雖未合作過戲劇，但默契十足，林柏宏更直言品牌的戒指也可以當婚戒戴，吸引一旁的宋芸樺稱讚，表示男生戴一點霧面銀色的飾品，既不浮誇、又很好看。

林柏宏這次佩戴疊戴仿舊處理工藝項鍊及戒指，自在又率性每天都可以戴出門，他更透露在電影《關於我和鬼變成家人的那件事》中的「毛毛」就有戴婚戒，今天手上的戒指恰好很適合當婚戒。兩人日前到香港參加亞洲電影大獎，看到梁朝偉很興奮，宋芸樺說：「他（梁朝偉）本人超可愛的，很穩重，我們恭喜他得獎（梁朝偉獲頒貢獻榮譽獎），他說『我都還不知道發生什麼事了』很可愛，對得不得獎蠻平常心。」

▲ALLSAINTS 。（圖／品牌提供）

▲林柏宏以豹紋連帽外套搭配騎士皮衣，配戴仿舊處理工藝戒指及疊戴工業風格項鍊 。（圖／品牌提供）

▲ALLSAINTS 。（圖／品牌提供）

▲宋芸樺以印花長洋裝搭配短版皮衣，是標準的約會穿搭  。（圖／品牌提供）

宋芸樺此次以帥氣的印花長洋裝搭配短版皮衣，認為這身是標準的約會穿搭，她說：「今天整套我都很喜歡，有點像義大利街上、俐落率性的感覺。」其實她更是十足的皮衣控，認為好搭又有女人味，只要來品牌店逛街，就會忍不住想把不同版型收回家。而這次佩戴方形蛇紋刻紋項鍊及鋯石綴飾戒指組合，是宋芸樺平常喜歡的搭配，更稱讚起林柏宏的飾品，「戒指非常好看，男生戴不會太浮誇，一點點霧面銀色，點綴今天的穿搭。」ALLSAINTS新光三越南西專櫃以全新店裝重新打造，開創全球先例帶來飾品專門店正櫃，也將於今年四月進駐台北新光三越信義A11。

▲ALLSAINTS 。（圖／品牌提供）

▲林柏宏、宋芸樺日前到香港參加亞洲電影大獎 。（圖／品牌提供）

▲ALLSAINTS 。（圖／品牌提供）

▲ALLSAINTS 新光三越南西飾品專門店開幕 。（圖／品牌提供）

同時，Ralph Lauren在新光三越台南新天地設立全台首間The World of Ralph Lauren雷夫羅倫之家，提供品牌頂級紫標男女裝系列 Purple Label、Collection、Polo Ralph Lauren女裝系列及Ralph Lauren Home家居系列，2023春季新品也與新店同步亮相，California Dreaming以美國西部風情揉合加州獨有的隨興優雅，同樣是實穿單品。

▲Ralph Lauren 。（圖／品牌提供）

▲Ralph Lauren 。（圖／品牌提供）

▲Ralph Lauren Collection紫標女裝區域； 2023春季新品同步登場。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

林柏宏, ALLSAINTS, 宋芸樺

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