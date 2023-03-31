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BTS超狂！柾國曬「冰塊腹肌」摘CK代言、RM被Bottega Veneta包下

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記者鮑璿安／台北報導

南韓天團BTS威力難擋，這股魅力延燒到時尚圈，Calvin Klein宣布成員柾國 (Jung Kook) 正式成為 Calvin Klein Jeans 和 Calvin Klein Underwear 的全球品牌代言人，並公布他所示範的春季造型，大秀緊實腹肌帥氣畫面全都公開。同時隊長RM（金南俊）更受到Bottega Veneta寵愛，預告加入品牌大家庭。

▲▼BTS 。（圖／品牌提供）

▲▼BTS 。（圖／品牌提供）

▲▼BTS 。（圖／品牌提供）

▲BTS 柾國愛穿CK，成為品牌丹寧與內衣雙線代言人 。（圖／品牌提供）

Calvin Klein簽下柾國一次成為丹寧與內衣雙線代言人，引發粉絲熱烈迴響更順勢帶動股價上漲，品牌同時公開由攝影師Park Jong Ha拍攝的形象廣告，柾國親自演繹品牌春季造型，身穿經典的 90s 直筒牛仔褲和 Body 修身版型牛仔褲，自信曬出迷人的冰塊腹肌線條，搭配上寬鬆丹寧襯衫以及短袖T恤，組成了休閒又極簡的造型。柾國更透露自己一直以來都是品牌粉絲，很興奮可以讓眾人在這次廣告中看到他的不同面貌。

▲▼BTS 。（圖／品牌提供）

▲BTS 隊長RM加入Bottega Veneta大家庭 。（圖／品牌提供）

而隊長RM先前受邀出席Bottega Veneta 於米蘭時裝周發表的 2023 秋冬時裝大秀，雙方緊密互動下，品牌創意總監 Matthieu Blazy 昨（30日）於IG最新發文寫下，「Andiamo！歡迎RM加入大家庭。」畫面中RM演繹品牌春夏系列格紋上衣，手捧著Andiamo編織包款，與品牌匹配度相當高，雖然未公布正式頭銜，但此次發文使RM成為Bottega Veneta 首位代言人的距離更近了。

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關鍵字：

BTS, 柾國, Bottega Veneta, RM

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