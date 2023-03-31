王淨曝「不會看男友手機」：破壞信任　狗兒子「勘吉」紅到日本去

記者王則絲／台北報導

女星王淨日前以品牌好友身份出席日系服飾GU發表活動，示範最新主打「美型輕便褲系列」。最近越愛越大方的王淨與男友曹佑寧，經常成為媒體的焦點，活動中不免又被關心感情問題，問及兩人是否會看對方手機，她坦言雙方都知道彼此密碼，但不會去偷看：「如果真的看了，信任感完全破壞掉！」另外，品牌送上的禮物出現王淨狗兒子「勘吉」的身影，讓她笑道：「所以勘吉紅到日本了？」

▲王淨俐落褲裝造型出席GU活動。（圖／品牌提供）



王淨與曹佑寧小倆口的互動是近期媒體粉絲都關心的焦點，兩人分別出席公開活動，都會被問到彼此的問題，這回也不例外，活動上王淨提到兩人雖然都知道彼此的手機密碼，但是都很有默契的不會去偷看，「如果真的看了，交換密碼就沒意義了！信任感完全破壞掉！」她強調彼此都尊重對方，知曉密碼是以防萬一、給予安全感的一環，而不是要去監視對方的生活。

活動上品牌邀請日本知名插畫家，親自描繪王淨穿上品牌設計的甜美造型，一旁還不忘畫上她的狗兒子「勘吉」，讓王淨看到又驚又喜，尤其是發現勘吉的身影，讓她既驕傲又嫉妒的說：「所以勘吉已經紅到日本了嗎？他憑什麼啊！」

▲王淨示範GU「羅紋美型輕便褲」。（圖／品牌提供）



王淨當天穿著削肩背心小秀香肩，搭配綠色褲裝俐落甜美現身，私下穿著注重「舒適」的她表示，不管是出遊或只是出門遛狗，她都喜歡穿Oversized的衣服為主，「很多女生會穿漂亮但較為拘謹的衣服，我覺得那不是最舒適的樣子。」像是身上的GU「羅紋美型輕便褲」就讓她很喜歡，改良自去年的好評褲款，除去原先腰帶頂部的摺邊，並縮小腰帶寬度，使腰部視覺感更簡潔，材質舒適透氣、又不易皺，加上一口氣帶來7種顏色，多重的搭配性與實用性讓王淨愛上。

▲王淨示範GU「羅紋美型輕便褲」。（圖／品牌提供）



與此同時，GU今年春季於屏東太平洋百貨、苗栗尚順購物中心，開設全台第20、21間全新實體店舖，並升級「ORDER & PICK」服務，推出全新穿搭靈感APP「StyleHint」，打造嶄新的購物體驗。

▲GU屏東太平洋百貨店。（圖／品牌提供）

UNIQLO則是在同一時間進駐新莊宏匯廣場，為新莊的第二間店，將於3月31日正式營運，購物空間來到320坪，3／31～4／6開幕期間推出多重優惠，首七日會員單筆消費滿兩千元贈高顏值「可攜式冰霸杯」1個，首三日3／31～4／2早上11：00起消費不限金額即贈「不二弄咖啡原味雞蛋仔」1份，優惠期間於網路商店消費單筆滿NT＄1,500並選擇UNIQLO宏匯廣場新北店取貨，即按順序贈限量「織物抗菌消臭噴霧」1罐。

▲UNIQLO新莊宏匯廣場新店將於3月31日正式開幕。（圖／品牌提供）

