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DIOR早秋移師孟買古蹟登場！　將印度千年刺繡工藝昇華至更高境界

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記者王則絲／台北報導

DIOR 2023早秋大秀日前移師印度孟買的古蹟「印度門」（Gateway of India）舉行，再次與孟買Chanakya刺繡工坊合作，展開法國與印度之間的深入對話，將印度有千年歷史的傳統刺繡工藝昇華至更高境界，並在設計當中，向前任總監Marc Bohan對印度文化同樣的熱愛之心致敬。

▲DIOR 2023早秋。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2023早秋大秀移師印度孟買「印度門」（Gateway of India）舉行。（圖／品牌提供）

DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri與Chanakya工坊創辦人Karishma Swali相識超過三十年，雙方共同的品味與對工藝的熱忱，讓他們的合作越趨無間，Maria Grazia Chiuri與Karishma Swali透過共同創作2023早秋系列誌慶多年情誼，更重申DIOR與印度文化長久且深刻的連結。

▲DIOR 2023早秋。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2023早秋。（圖／品牌提供）

▲鮮豔顏色的晚裝大衣、紗麗樣式的裙裝⋯⋯向Marc Bohan過往的經典之作致敬。（圖／品牌提供）

前任創意總監Marc Bohan執掌時期，深受印度當地文化與傳統技藝吸引，1962年於孟買和德里展出上百件作品，藉此展開法國與印度之間的對話，2023年早秋，Maria Grazia Chiuri運用鮮豔顏色的晚裝大衣、紗麗樣式的裙裝、傳統剪裁長褲，向Marc Bohan過往的經典之作致敬。

▲DIOR 2023早秋。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2023早秋。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2023早秋。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2023早秋。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2023早秋系列。（圖／品牌提供）

Maria Grazia Chiuri在本季致力創作更具實穿性與永恆性的衣著，大秀以專為絲綢而設的拼色序列，以綠色、黃色、粉色和紫色的順序展開，前半段的夾克、坦克背心、絎縫壓紋外套、俐落大衣⋯⋯甚至是百褶迷你裙，看得出設計師欲凸顯的日常感；然而Chanakya工坊的精湛刺繡工藝不可能如此日常，金色幾何線條鑲嵌銀色亮片與水鑽，經過重新演繹的標誌性「Toile de Jouy圖騰」出現於服裝上，還能看見色塊渲染、植物和動物的樣貌，加入宛如萬花筒般的碰撞色彩，帶來鮮明的印度風格。

▲DIOR 2023早秋。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2023早秋。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2023早秋。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2023早秋。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2023早秋系列再次與Chanakya工坊合作，展現與印度文化深刻的連結。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

DIOR, DIOR 2023早秋, 印度, 孟買, 刺繡

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