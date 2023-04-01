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2023母親節必搶「底妝優惠組」！蘭蔻零粉感、嬌蘭24K氣墊、BB冬蟲夏草67折

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記者張毓容／綜合報導　

每年最能讓女生瘋狂購物的母親節檔期陸續開跑中，在這個一年中最重要的囤貨好時機，除了鎖定各種保養好物的優惠組，彩妝也不能忘，尤其是幾乎每天都會用到的底妝。以下就幫大家統整2023年母親節絕對必收的「底妝優惠組」，除了有各種網上狂推的明星底妝產品，折扣也都有誠意，不趁現在購入太可惜。

LANCOME蘭蔻

蘭蔻超熱賣的零粉感系列是網上人氣超高的底妝界網紅，今年母親節想收零粉感粉底的話，可以鎖定第三週限定發售的「零粉感排隊發燒組」，內含零粉感超持久粉底液SPF38/PA+++ 30ml＋零粉感超持久粉底PO-01 5ml＋超輕盈UV水凝露10ml＋零粉感超持久彈力水粉霜PO-01迷你旅行版，價值NT$3,772，以6折優惠就能帶走。

▲▼ 母親節底妝組盤點 。（圖／品牌提供）

▲LANCOME 零粉感排隊發燒組，優惠價NT$2,250。

RMK

RMK底妝是許多人的心頭好，今年母親節就推出2組底妝特惠組合，其中「水凝修顏新品組」除了納入長年熱賣的經典隔離霜和液狀粉霜，更有3月下旬才剛上市的全新「水凝修顏粉凝露」，很適合想快速上妝並立即擁有光澤妝感的人。組合內含水凝修顏粉凝露30g＋隔離霜30ml＋液狀粉霜30ml，價值NT$4,700，相當於66折優惠。

▲▼ 母親節底妝組盤點 。（圖／品牌提供）

▲RMK 水凝修顏新品組，優惠價NT$3,100。

NARS

想要一次嘗試NARS人氣底妝，就一定要鎖定「明星底妝入門組」，包含保養兼保濕型粉底「小光瓶」、裸光妝前乳和定妝霜霸主「小白餅」、「小白鬆粉」全都有，讓你補水又補光。組合內含裸光肌萃粉底精華30ml＋裸光蜜粉11g，再送迷你裸光妝前乳2ml＋迷你裸光蜜粉餅1.8g，價值NT$4,400，以76折價格就能一次打包所有底妝熱銷單品。

▲▼ 母親節底妝組盤點 。（圖／品牌提供）

▲NARS 明星底妝入門組，優惠價NT$3,350。

Bobbi Brown芭比波朗

Bobbi Brown超經典「冬蟲夏草」系列商品越來越多，3月剛推出的全新「冬蟲夏草奢光蜜粉」，以輕盈柔焦的美肌光采掀起好評，更直接加入今年母親節優惠組。

其中底妝組合首推買2送6的「養膚持妝明星粉底組」，內含冬蟲夏草精華粉底 SPF40/PA++++ (正貨)＋冬蟲夏草精華亮膚持妝乳SPF 25/PA++ (正貨)＋冬蟲夏草奢光蜜粉 體驗版＋冬蟲夏草持妝乳5ml＋維他命完美乳霜7ml＋沁透茉莉淨妝油15ml＋維他命完美乳霜15ml＋維他命完美眼霜3ml，價值NT$7,080，以67折優惠價就能獲得包含全新冬蟲夏草蜜粉的冬蟲夏草底妝3神品。

▲▼ 母親節底妝組盤點。（圖／品牌提供）

▲Bobbi Brown 養膚持妝明星粉底組，優惠價NT$4,750。

SUQQU

SUQQU的底妝一直都是出了名的好，除了粉霜備受推崇，2021年上市的晶采艷澤粉底液質地輕薄，貼膚、光澤高，推出以來好評不斷。這次母親節推出「晶采光透限定組」，買晶采艷澤粉底液＋晶采光透蜜粉（或底妝滿NT$6,000），就送晶采艷澤粉霜4g＋晶采艷澤粉底液5ml＋高效透潤防曬精華10g＋手拿包，價值NT$8,180，以75折優惠就能擁有晶采艷澤粉底液＆粉霜2大熱門底妝。

▲▼ 母親節底妝組盤點。（圖／品牌提供）

▲SUQQU 晶采光透限定組，優惠價NT$6,150。

GUERLAIN嬌蘭

嬌蘭超人氣熱賣底妝24K系列中，亞洲限定的24K純金絲光氣墊含有經典成分24K，一拍就有絲霧奶油肌，外型更如珠寶般奢華搶眼，連「人間芭比」BLACKPINK Lisa也愛用。這次母親節就有以24K氣墊為主角推出的優惠組，組合內含24K純金光氣墊粉餅01N(正品)＋24K純金保濕持妝凝露5ml＋24K純金光透精華粉底3ml＋皇家蜂王乳蜜露15ml＋花草水語淡香水7.5ml，價值NT$4,327，以66折優惠就能打包帶走。

▲▼ 母親節底妝組盤點。（圖／品牌提供）

▲嬌蘭 24K純金絲光氣墊粉餅組#01N，優惠價NT$2,850。

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關鍵字：

美妝, 彩妝, 底妝, 粉底, 蜜粉, 氣墊, 氣墊粉餅, 2023, 母親節, 母親節優惠, 優惠組

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