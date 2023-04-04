彩妝小白也能畫出大師級眼妝！CP值超高「百元刷具」旅行在家都好帶

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

想要擁有細緻的妝容，尤其是漸層感眼妝呈現，一支好的刷具非常重要，可以暈染出自然絕美的漸層感，以下就盤點多款厲害的刷具單品，即使是彩妝小白，也能輕鬆擁有大師級妝容。

＃1028 匠人系迷你刷具

一般刷具筆桿修長，外出很難攜帶，想要在家跟旅行都有美美妝容，1028推出的匠人系迷你刷具一定必備，化纖毛設計不僅超好照顧，清潔衛生都能簡單處理，重點是細緻柔軟的刷毛，暈染眼妝完全不會刺眼，連價格都是百元親民，CP值有夠高，絕美莫蘭迪紫灰色，拿在手上也好有質感，整套包下也不心疼。

＃A.M Fairyland Iris精準妝效刷具

由台灣彩妝師Alice成立的彩妝品牌A.M Fairyland，以遮瑕盤受到許多網友歡迎，品牌推出新手也能上手的刷具系列，在筆桿上設計了專屬凹槽，不會化妝的小白也可以掌握刷具使用握法，輕鬆打造出高職感妝容，超美薰衣草紫色讓化妝也好夢幻。

＃香緹卡 眼部造型刷

香緹卡向來以保養系列征服貴婦們的心，但其實旗下有很多好用的隱藏單品，像是眼部造型刷就是「寶藏神器」，細緻刷毛使用起來相當服貼眼部肌膚，完全不會扎眼，柔軟得就像是羽毛輕撫過肌膚，讓人用過就會上癮。