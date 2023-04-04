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營養師：柳丁能吃就別打成汁，一杯逼近全糖手搖飲

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▲▼營養師：柳丁能吃就別打成汁。（圖／Unsplash）

▲柳橙汁喝過量小心發胖。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

你也是果汁控嗎？不少人看到100%果汁就覺得很健康，營養師高敏敏分享，若將柳丁榨成汁，不僅含糖量變高，糖分更是逼近全糖手搖飲，還會少很多膳食纖維，加上柳橙含鉀量偏高，建議高血糖、腎臟病並有、控醣者更需要注意攝取量。

營養師高敏敏提醒，即便是喝100%果汁，也不等於吃水果，簡單來說，水果能用吃的最好，盡量不要打成汁，除了能控制吃進去的量以外，用吃的可以吃下更多營養。

以一顆柳丁的平均可食重量約105克來看，其中熱量約含48大卡、碳水化合物11.8克、膳食纖維2.1克、維生素C 59.5毫克。

▲▼營養師：柳丁能吃就別打成汁。（圖／Unsplash）

就營養價值來說，柳丁對健康也好處多多，簡單列舉如下：

#維他命C

維他命C能夠增強抵抗力、降低確診機率，一天只要吃2顆柳橙，就能補足一日所需。

#膳食纖維

柳橙富含膳食纖維，不僅吃進肚中能幫助增加飽足感，同時更能改善便秘、降低膽固醇。

#生物類黃酮

生物類黃酮則是幫助強化血管健康，也能進一步活化大腦、提升記憶力。

#多種植化素

柳丁內含有多種植化素，能夠使身體抗發炎、清除自由基。

▲▼營養師：柳丁能吃就別打成汁。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

整體來說，整棵柳丁超營養，但是榨汁容易流失纖維且有攝取過量問題，建議直接吃更健康，營養師高敏敏也提醒，裡面的白絲不要剝掉，更能吃到植化素營養。

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關鍵字：

柳橙, 果汁, 營養師

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