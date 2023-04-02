星・變美／47歲梁詠琪靠「底妝小心機」更凍齡！4款愛用粉底全公開

▲用對適合自己的輕薄粉底，也是梁詠琪的「凍齡」小秘訣之一。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝梁詠琪IG、小紅書

剛過47歲生日的「短髮女神」梁詠琪（Gigi），前年以一張與自己20年前專輯封面合照驚豔全網，幾乎無差別的神凍齡好狀態，讓不少網友直呼「吃了防腐劑嗎？」而她近來就自曝自己其實不太喜歡化妝，但因為工作關係常需要上妝，她也試用過很多底妝產品，因而在底妝的挑選上也頗有心得。她就公開私下愛用的4款底妝，從能快速防曬又有裸妝感的妝前乳、養膚粉底到持久型粉底都有，這些底妝也是幫她維持美肌好狀態的小心機。

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這顆氣墊粉餅是她去韓國旅遊時買的，她提到可能因韓國氣候比較乾燥，這款的粉底非常滋潤，有時候遇到香港天氣比較潮濕的時候，使用這款氣墊可能就會覺得太厚、有點黏的狀況出現，但如果在乾燥的地方、季節，就絕對很好用的氣墊。

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LA MER這款粉底液她也很喜歡，因為粉底裡有添加LA MER保養品的滋養成分，讓你在化妝的時候也有護膚的感覺。

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這款是帶有防曬功能的妝前乳，有時候他出門想有防曬的效果，但是又不想有粉底那麼比較厚感的妝容，「比較隨性的出門逛街，或是去一個輕鬆的下午茶，我就會擦這個！」這款有一點點遮瑕的效果又能夠防曬，但妝感又是輕薄的，只有一點點妝底的感覺，就像是裸妝，「我覺得很適合像我這種不愛化妝但又希望看起來能精神一點，帶裸妝出門感覺的人，就很適合用」。

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最後她推薦資生堂的持久型粉底，「因為在工作的時候，需要真的持久一點的粉底，有時候女生出去工作一整天，晚上要出去吃飯之類的，粉底當然要持久，這個我就覺得非常好用。」這款也有防曬功能，有SPF35的防曬係數，而她覺得最棒的事是這款粉底用起來完全不卡粉，要上妝時粉底是非常服貼的，而且非常持久，像她整天拍戲下來，都不會有常常需要補妝的情況出現。

另外，她也提到「很多人都說粉底化妝不能有灰臉，有時候如果粉底顏色不好的話就會讓你看起來灰灰的，效果也不好」，但她提到這個粉底液就沒有這個問題，而且非常好用。