吳磊《愛情而已》10金句：有時候放棄比堅持更勇敢一點

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陸劇《愛情而已》由吳磊與周雨彤領銜主演，劇情講述總裁特助轉職業經理人的「梁友安」和羽毛球運動員「宋三川」 ，遇到了職業與愛情上的轉折，產開令人怦然心動的姐弟戀，當中不少金句簡直說到了心坎裡！

▲陸劇《愛情而已》。（圖／翻攝自微博愛情而已，以下同）

1. 從我進公司第一天起，他們就告訴我一個女人在職場上的最高目標，就是超越性別，因為職場對女人有很多不公，偏見、騷擾，所以要努力讓你的工作價值超過性別價值。



2. 你的老闆離不開你，你就永遠沒有畢業之日。



3. 掌握我生活的人，從來都不是我自己。



4. 上了年紀的女人，不好滿足，男人優秀不想仰視，男人沒本事，更不想俯視。



5. 兩個人呢，都要時刻保持著自己的分量，還要時不時掂量掂量對方的輕重，就是誰都不願意毫無保留喜歡一個人。



6. 不好意思為難別人，就是為難你自己。



7. 這人過了三十歲啊，動心的方式還沒變嗎？那可是愛情啊姐姐，多少歲都一樣。



8. 情緒不能解決問題，只會製造問題。



9. 你有沒有一種事就是其實你心裡早就不想做了，可是就是放不下，那不是捨不得，是害怕，有時候放棄就是比堅持更勇敢一點。



10. 一百種理由我可以拒絕他，但是只有一個理由我沒辦法騙自己。