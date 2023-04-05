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回頭率超高！春夏「髮香噴霧」推薦，Dior香氛世家好有質感

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記者曾怡嘉／綜合報導

想要當全方位美女，保養絕對不能只顧好肌膚，秀髮一撥就發出迷人氣息更是加分，盤點春夏必備髮香單品，一起來了解！

▲▼回頭率超高！春夏「髮香噴霧」推薦 。（圖／品牌提供）

▲Dior 迪奧香氛世家髮香噴霧，40ml，3,300元。

2023年迪奧香氛世家將高訂香氛工藝，幻化出更多元的用香方式，首次推出髮香噴霧，一口一推出三款經典香氣，包括由蒙田灰幻化的中性柑苔調的蒙田大道、如精緻玫瑰花束般的玫瑰舞伶和東方花香調的沉香玫瑰木。細緻的雲霧質地能在頭髮表層行保護膜，幫助隔離空氣異味。

▲▼回頭率超高！春夏「髮香噴霧」推薦 。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone 櫻花限量版髮香噴霧，30ml，2,150元。

Jo Malone每回推出的限量髮香噴霧，總在第一時間被搶購一空，注入摩洛哥堅果油及滋潤柔順的豐富成分，綻放健康亮澤同時賦予秀髮如薄紗般的清新芳韻，如櫻花花瓣乘著微風紛飛，輕輕撥動頭髮，舉手投足都充滿著迷人髮香。

品牌也建議，髮香噴霧可距離15-20公分直接噴灑於髮絲之上，讓香氣迅速包覆秀髮；也可將髮香先噴灑於梳子上再梳髮，讓香氣均勻附著於每根髮絲，撫平毛躁同時形成香氛保護膜，讓秀髮隨時保持輕盈飄逸。

▲▼回頭率超高！春夏「髮香噴霧」推薦 。（圖／品牌提供）

▲萊法耶 NATURIA 精靈草蒴果乾洗髮，200ml，1,180元。

想要自然的香氣，不妨試試植萃乾洗髮吧！純素植萃養護成分，一噴控油，終結頭皮黏膩、尷尬異味，髮根立挺，也可做為造型打底、也適合新手媽媽、或作為運動、通勤後重整髮型選擇，輕輕一噴還原剛洗完頭般的輕盈。

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關鍵字：

髮香噴霧, 香氛

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