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2023母親節／超殺價格就能買到「粉底天花板」當然要用新台幣下架

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

母親節檔期到來，各百貨都有不少優惠方案回饋，品牌當然折數也很殺，沒有出國在專櫃也超好買，以下就盤點多款彩妝組合，東西好用之外，價格也很實惠，馬上衝櫃位了！

＃嬌蘭 24K純金絲光氣墊粉餅組 #01N，價值4327元、特價2850元

▲嬌蘭,RMK,NARS,肌膚之鑰,植村秀,彩妝,母親節,。（圖／品牌提供）

嬌蘭的24K系列向來是「底妝天花板」，恰到好處的貴婦感光澤，完全沒有平替款，而這款氣墊粉餅更是改善了普遍單品不持妝的通病，一顆打造無瑕美肌還24H不斷電，完全不用補妝、不暗沉的效果，非常欠收。

＃RMK 水凝修顏新品組，價值4700元、特價3100元

▲嬌蘭,RMK,NARS,肌膚之鑰,植村秀,彩妝,母親節,。（圖／品牌提供）

近年由新總監接手品牌之後，立刻變超時髦的RMK當然是一定要入手，這次直接加入3月甫上市的水凝修顏粉凝露＋隔離霜＋液狀粉霜，全部正貨滿滿集結，一組搞定清新透明感底妝。

＃NARS 明星底妝入門組，價值4400元、特價3350元

▲嬌蘭,RMK,NARS,肌膚之鑰,植村秀,彩妝,母親節,。（圖／品牌提供）

NARS近年在底妝的表現上也相當厲害，除了熱賣到翻的大白餅迷你款加入組合之外，這次搭裸光肌萃粉底精華正貨、裸光蜜粉、迷你裸光妝前乳，等於明星商品通通到齊，當然最划算。

＃肌膚之鑰 底妝1＋1組，售價7500元

▲嬌蘭,RMK,NARS,肌膚之鑰,植村秀,彩妝,母親節,。（圖／品牌提供）

肌膚之鑰的底妝向來擁有高質感，隨便挑基本上都不會踩雷，這次只要一款粉底液搭配一顆氣墊粉餅，就送保濕露30ml、潔膚皂20ml、防曬霜8ml、激光晶露3ml，在家上妝、外出補妝一組搞定。

＃植村秀 無極限輕薄底妝組，價值4767元、特價3750元

▲嬌蘭,RMK,NARS,肌膚之鑰,植村秀,彩妝,母親節,。（圖／品牌提供）

植村秀這次推出的組合簡直就是超客製化，無極限粉底系列正貨自選，搭配無極限持妝輕蜜粉正貨，再拿50ml櫻花萃釀淨透潔顏油、10ml無極限保濕妝前乳，只挑需要的超佛系。

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關鍵字：

嬌蘭, RMK, NARS, 肌膚之鑰, 植村秀, 彩妝, 母親節

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