清明連假小確幸！星巴克連續3天推出「第2杯半價」優惠

記者曾怡嘉／綜合報導

清明連假開跑，咖啡控不孤單，星巴克宣布4／3-4／5連續3天推出「一起出發，美好春遊」優惠活動，凡至門市購買兩杯大杯（含）以上相同容量／風味／冰飲料，可享第2杯半價，而7-11自4／5起首推「CITY CAFE蜂蜜美式咖啡」，限時享第2杯半價優惠。

▲星巴克春假推出第2杯半價優惠。（圖／品牌提供，以下同）

星巴克買一送一優惠結束，春假再宣布推出「一起出發．美好春遊」第2杯半價活動，4／3-4／5連續3天，凡至門市購買兩杯大杯（含）以上相同容量／風味／冰飲料，可享第2杯半價優惠。

雖不及先前的買一送一好康，但因不限制對象與時段，第2杯半價優惠依然很有感，單筆交易最高限購4杯，並限當場一次領完，優惠品項依各門市現貨為準，其中不包括罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲7-11的蜂蜜美式咖啡即將開賣。

除了星巴克以外，7-11也將於4／5起開賣「CITY CAFE蜂蜜美式咖啡」，凡於4／5-4／18活動期間，CITY CAFE蜂蜜美式、蜂蜜拿鐵任選第2杯半價優惠。

▲珍奶控每周三固定的第2杯半價小確幸。

85度C不打春假優惠，而是造福奶茶控，固定在每周三祭出珍珠奶茶「第2件半價」的優惠活動，包括黑糖珍珠鮮奶及黑糖珍珠奶茶品項。