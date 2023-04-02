fb ig video ETtoday search mobile

清明連假小確幸！星巴克連續3天推出「第2杯半價」優惠

>

記者曾怡嘉／綜合報導

清明連假開跑，咖啡控不孤單，星巴克宣布4／3-4／5連續3天推出「一起出發，美好春遊」優惠活動，凡至門市購買兩杯大杯（含）以上相同容量／風味／冰飲料，可享第2杯半價，而7-11自4／5起首推「CITY CAFE蜂蜜美式咖啡」，限時享第2杯半價優惠。

▲▼星巴克第二杯半價。（圖／品牌提供）

▲星巴克春假推出第2杯半價優惠。（圖／品牌提供，以下同）

星巴克買一送一優惠結束，春假再宣布推出「一起出發．美好春遊」第2杯半價活動，4／3-4／5連續3天，凡至門市購買兩杯大杯（含）以上相同容量／風味／冰飲料，可享第2杯半價優惠。

雖不及先前的買一送一好康，但因不限制對象與時段，第2杯半價優惠依然很有感，單筆交易最高限購4杯，並限當場一次領完，優惠品項依各門市現貨為準，其中不包括罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲▼星巴克第二杯半價。（圖／品牌提供）

▲7-11的蜂蜜美式咖啡即將開賣。

除了星巴克以外，7-11也將於4／5起開賣「CITY CAFE蜂蜜美式咖啡」，凡於4／5-4／18活動期間，CITY CAFE蜂蜜美式、蜂蜜拿鐵任選第2杯半價優惠。

▲▼星巴克第二杯半價。（圖／品牌提供）

▲珍奶控每周三固定的第2杯半價小確幸。

85度C不打春假優惠，而是造福奶茶控，固定在每周三祭出珍珠奶茶「第2件半價」的優惠活動，包括黑糖珍珠鮮奶及黑糖珍珠奶茶品項。

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

星巴克, 7-11, 85度C, 優惠

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

NewJeans Hanni背紅包拍GUCCI廣告

NewJeans Hanni背紅包拍GUCCI廣告

【總覽】2023母親節百貨檔期　看這篇就夠

【總覽】2023母親節百貨檔期　看這篇就夠

【總覽】2023母親節加大版保養品優惠

【總覽】2023母親節加大版保養品優惠

BLACKPINK新身分是空姐！

BLACKPINK新身分是空姐！

藍心湄穿報紙裝挺時裝周笑喊購物榮耀

藍心湄穿報紙裝挺時裝周笑喊購物榮耀

楊祐寧穿FERRAGAMO和陳庭妮尬性感

楊祐寧穿FERRAGAMO和陳庭妮尬性感

Roger Vivier蝴蝶結逗號鞋夢幻破表

Roger Vivier蝴蝶結逗號鞋夢幻破表

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

48歲楊采妮戴億元TIFFANY珠寶更凍齡

48歲楊采妮戴億元TIFFANY珠寶更凍齡

ET Fashion

推薦閱讀

6款精品「小黑方包」耐看不過時　CHANEL、CELINE讓你當精緻女孩

6款精品「小黑方包」耐看不過時　CHANEL、CELINE讓你當精緻女孩

便當裡面最先吃哪一個食材？愛吃它根本人見人愛交際王！

便當裡面最先吃哪一個食材？愛吃它根本人見人愛交際王！

從睡姿就可以看出異性緣好壞！仰躺朋友超多但沒戀情，1個性缺點難怪沒人愛

從睡姿就可以看出異性緣好壞！仰躺朋友超多但沒戀情，1個性缺點難怪沒人愛

韓韶禧、Jennie出鏡率最高出遊「拍照姿勢」　簡單1招女明星感拉滿 好準！第一眼看起來像什麼？秒測你是堅強還是脆弱的人 默默記住你的喜好　5個小舉動透露對方「其實已經喜歡你」 沛納海邂逅優雅月相　Luminor Due Luna 腕錶饒富詩意 綠色蔬菜、鮭魚多吃！營養師曝「安定情緒」食物，集中注意力 CASETiFY「台中中友店」3／31開幕！5大亮點搶先看：限定款、優惠公開 《黑暗2》蓑羅鉛筆盤髮超吸睛　3款盤髮造型，秒上手成為時髦達人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面