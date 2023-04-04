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說・流行／小廢包沒過時！Bottega Veneta糖果包「熱賣款全縮小」新色太Q

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記者鮑璿安／專題報導

以為小包潮流已經過去了？其實Bottega Veneta正在進行中，延續品牌精湛編織工藝手法，帶來全新的「超迷你糖果包Candy」，讓尺寸更迷你更好入手，伴隨不同繽紛色系完美迎接春夏，是本季不可或缺的流行單品。

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲Bottega Veneta Candy 超迷你糖果包登場。（圖／品牌提供）

這些年來，Bottega Veneta每季都有爆款單品，無論是放大格紋的編織卡帶 Cassette包或是柔軟可愛的Jodie半月包，除了經典不過時，已經是街拍造型中的矚目所在。在春夏到來之際，品牌將一系列經典熱賣款式照上了「縮小燈」，宛如手掌般的大小，推出比 mini 迷你更為精巧可愛的 「candy 」尺寸，簡直看到就要驚呼可愛。

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲依序Candy Padded Cassette 肩背包（焦糖棕）；Candy Loop 編織肩背包 （絲帶粉）； Candy Cassette 肩背包（開心果綠）；Candy Jodie 半月包 （雪酪黃）。（圖／品牌提供）

 此次縮小款式包含 Padded Cassette 肩背包、Jodie半月包、Arco 托特包、Cassette 水桶包及Loop 編織包，尺寸均變小，但招牌編織手法完美延續，濃縮精湛工藝以及標誌極簡美學，碰撞出可愛火花。當然，新色也一併登場， 染製以風襲藍、雪酪黃、絲帶粉、奇異果綠等如糖果般繽紛亮眼的色彩，在日常穿搭中注入一絲活力。

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲BTS隊長RM演繹Cassette Sling 肩背包 。（圖／品牌提供）

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲李鐘碩詮釋Cassette 帆布牛皮材質肩背包 。（圖／品牌提供）

若認為小包是女生的專利，那是大錯特錯，畢竟BTS隊長RM以及李鐘碩都已經上身，演繹 Cassette Sling 肩背包、 Cassette 帆布牛皮材質肩背包，也呈現編織元素的無性別特質，流動出個人時尚魅力。或許大家會好奇迷你包款的收納能力，其實多款都能裝得下手機、卡夾等物品，並且賦予肩背、手提的功能性，也難怪可愛又實用的迷你包如此受歡迎。

更多包款推薦

▲▼FENDI 。（圖／翻攝自官網）

▲▼FENDI 。（圖／翻攝自官網）

▲FENDI Brown leather duffle bag。（圖／翻攝自官網）

正值連假出遊，柔軟的行李袋能夠有多用途，這次FENDI帶來全新的 duffle bag，打造一包2拿法，行李袋採用全粒面皮革製成，並在中央點綴金屬 Fendi Roma 標誌，營造簡約不失精緻的辨識度。最大亮點就屬可折疊功能，若是還未存放物品的狀態下，通過壓縮兩側，按壓過程中使得行李袋變扁平，並扣上底部的開扣固定，甚至可以充當手拿包，以便於旅行使用。

► 包・開箱／Sana率先示範PRADA「月亮包」　天空藍色絕頂療癒

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關鍵字：

說流行, Bottega Veneta, 糖果包

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