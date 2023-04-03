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40歲安海瑟薇緊身胸衣升級大辣！　迷幻眼神變「人間Versace」

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記者鮑璿安／台北報導

好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）已經是時尚界指標，這次受到Versace 青睞演繹ICONS 系列，她身穿緊身馬甲胸衣，搭配上皮衣牛仔褲呈現自在率性模樣，眼神間充滿電力，與品牌風格的超高匹配度，完全是「人間Versace」等級。

▲Anne Hathaway 。（圖／品牌提供）

▲Anne Hathaway 。（圖／品牌提供）

▲Anne Hathaway 最新演繹ICONS 系列。（圖／品牌提供）

ICONS 系列靈感源自於米蘭時裝屋的精妙剪裁技術，魚骨緊身馬甲再現品牌經典的沙漏型腰身設計，安海瑟薇更原汁原味呈現出瀟灑性感韻味，每一款收腰剪裁的單品，遊走纖細腰身與豐滿上圍，在著名攝影師 Mert 和 Marcus 掌鏡下以黑白視角聚焦單品本身，安海瑟薇微亂髮與深邃臉孔，以極致魅力加持這組畫報。

▲Anne Hathaway 。（圖／品牌提供）

▲Anne Hathaway 。（圖／品牌提供）

▲Anne Hathaway展現柔美與力量，符合創意總監 Donatella Versace的理念。（圖／品牌提供）

另一套黑色針織連身裙造型中，衣帶飾有 Medusa '95 徽章圖案，安海瑟薇手拎Greca Goddess 迷宮女神斜背包，慵懶一笑捕捉下最自然的瞬間，也符合品牌創意總監 Donatella Versace所說，「這些奢華的時裝以極簡的方式充分展示出女性身材的柔美與力量。」安海瑟薇也表示，「我為這些照片感到驕傲，它們似乎代表了 Donatella 對於女性賦權的願景。」

▲▼Kristen Stewart，Anne Hathaway 。（圖／路透）

▲▼Kristen Stewart，Anne Hathaway 。（圖／路透）

▲Anne Hathaway 穿上Valentino 2023春夏高級訂製服 。（圖／路透）

除了Versace之外，安海瑟薇也時常詮釋Valentino設計，在她2月出席《She Came to Me》首映時，特別穿上Valentino 2023春夏高級訂製服，完美結合性感與童趣於一體，以品牌經典蝴蝶結元素點綴禮服之上產生碰撞，交織出印花豐富感，並在波點中傳遞出濃烈的復古情懷，安海瑟薇以年代感皮質手套、盤髮造型，彰顯紅毯造型的百變魅力。

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關鍵字：

Anne Hathaway, 安海瑟薇, Versace

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