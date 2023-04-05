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「最容易得罪人」星座Top 3 ！　第一名嘴巴比腦子快，個性超直接

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▲星座 。（圖／翻攝自IG@TVN）

▲以下3個星座是不定時炸彈，一開口就會得罪人 。（示意圖／翻攝自IG@TVN）

編輯／Ann

無論是工作還是生活，保持隨和態度肯定不會出錯，但是偏偏有人會一張口就得罪人，如同一顆不定時炸彈，隨時都可能會爆炸，讓周圍的人都捏把冷汗，從星座角度來分析這件事，以下3個星座「超會得罪人」，要小心了！

Top 3 雙子座

雙子向來有什麼說什麼，完全不怕得罪人，只要有事情看不順眼，就會直爽表達自己的想法，往往讓身邊的人覺得很突然，但其實雙子根本沒覺得哪裡做錯了，絲毫不在乎別人怎麼想。所以和雙子相處，切記他們嘴巴比腦子要快很多，不過率性的個性也會吸引到許多情投意合的人，有好也有壞。

Top2 射手座

射手座同樣是神經大條的星座之一，很多時候嘴上的一句玩笑話其實已經得罪了一大堆人，不過射手渾然不知，還會繼續陶醉在自己的小宇宙中，而且射手也會認為自己是團體中的領頭羊，有必要發表個人看法，但總會引起一些爭議，像是射手這樣過於耿直的個性，實在太容易被注意到了。

Top 1 獅子座

獅子座本身就很喜歡「出一張嘴」，很多時候都會用一種高高在上的態度來審視他人，而且獅子不太會用柔和的態度說話，其實可以更加委婉，但是偏偏要選擇最不堪入耳的那種，導致一開口就傷害到他人，說話直來直往漸漸成為他們的最大特色，所以和獅子交流要一個耳朵進一個耳朵出，以免走心受到影響。

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關鍵字：

星座, 運勢, 雙子座, 射手座, 獅子座

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