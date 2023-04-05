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萊雅集團砸762億「收購Aesop」！預計今年第三季完成交易

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▲▼萊雅（L`Oreal）宣布，將刪除旗下產品的美白字眼。（圖／路透）

▲萊雅（L`Oreal）宣布，將收購護膚品牌Aesop。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

法國化妝品龍頭萊雅集團（L'Oréal）3日宣布已簽署協議，將以25億美元（約762億元新台幣）的價格正式收購來自澳洲墨爾本的文青護膚品牌Aesop，成為該集團有史以來最大金額的收購案，此項交易預計將在今年第三季度完成。

Aesop的母公司、巴西全球個人護理化妝品集團Natura＆Co 證實了此次出售案，集團首席CEO法比奧（Fabio Barbosa）3日在一份聲明中表示，撤資 Aesop 將有助於其減少債務，並更專注增長其他戰略重點，特別是在拉丁美洲的投資計劃。

▲Aēsop,Le Labo。（圖／記者黃麗頻攝、IG@lelabofragrances）

▲Aēsop以護膚、香氛產品聞名。（圖／記者黃麗頻攝、IG@lelabofragrances）

Aesop在1987年成立於澳洲墨爾本，2012年Natura＆Co收購了該公司65%的股份，並於2016年正式收購。Natura＆Co指出，自Natura＆Co收購Aesop以後，Aesop的銷售額猛增了近 20 倍，從2012年的2800萬美元（約8.5億元新台幣）增長到 2022 年的 5.37億美元（約163億元新台幣），過去一年的收入甚至實現了兩位數增長。

然而，Natura＆Co後期出現虧損，迫使集團必須出售Aesop。萊雅集團CEO希羅尼穆斯（Nicolas Hieronimus）表示，Aesop掌握當今所有潮流趨勢，萊雅將有助於釋放其巨大增長潛力，尤其是在中國和旅遊零售領域。該交易預計將在今年第三季度完成。

關鍵字：

萊雅, Aesop

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