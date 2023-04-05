蜂蜜也入榜！營養師曝「10種食物」幫助點燃愛火

記者曾怡嘉／綜合報導

連假來到最後一天，營養師高敏敏分享，其實很多天然食物都能讓愛火燃燒，幫助提升「性趣」，盤點以下10種食物，吃對食物讓你更幸福。

▲（圖／Unsplash，以下同）

#西瓜

西瓜中的氨基酸能讓血管放鬆，而黃肉西瓜的瓜胺酸在體內能夠轉換成男士們最愛的精胺酸，也可幫助血管放鬆、舒緩疲勞跟緊張情緒，熱量也比紅肉稍低一點，但營養師「小碗8分滿」就等於一份水果，一天最多3份，過量小心血糖超標、脂肪囤積反而不健康。

#菠菜

菠菜內的鎂可使血液流動、減少血管發炎，幫助身心放鬆。

#黑巧克力

挑選85%以上的黑巧克力，其中含咖啡因、類黃酮和可可鹼，能幫助心情愉悅，且類黃酮還能增加大腦血流量。

#辣椒

適當的辣味刺激能改善情緒、使人愉悅，且能夠刺激內啡肽以及加快心率，幫助新陳代謝，營養師也提醒吃辣需適量，請依照自己的耐受度而定。

#綠茶

綠茶中的兒茶素、茶多酚，幫助腹部脂肪代謝，另外適量的咖啡因也可助平復心情 、茶胺酸也能放鬆情緒且幫助提神。

#枸杞

枸杞內含維生素A，能幫助黏膜健康、減少細菌感染機率，建議大家可以將枸杞和油脂一起烹調，可以讓營養更好釋放、提升身體對胡蘿蔔素的吸收率。

#蜂蜜

糖分讓人有幸福感，以及礦物質硼幫助女性雌激素分泌，但營養師也要提醒，雖說蜂蜜比起其它的精緻糖來說多了一些微量的礦物質跟營養元素，讓人覺得蜂蜜比較健康，但蜂蜜也是糖，吃多了一樣會胖。

#酪梨

好的酪梨油，能使肌膚提升滋潤度，但提醒大家酪梨是油脂不是水果，建議大家一天控制在半顆以內即可。

#生薑

薑含有薑辣素 可以促進血液循環，而當身體暖和後，渴望也會增加。

#咖啡

幫助提神、使大腦內多巴胺變得活躍，但營養師建議每日咖啡因攝取量應在300毫克以下，才不會對健康造成影響。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）