Lisa生日禮物收到手軟　寶格麗送項鍊、CELINE印名字旅行袋超貼心

▲Lisa端著黑貓造型蛋糕露出眨眼的俏皮表情。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）



記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK泰籍成員Lisa於3月27日歡度26歲生日，長達兩周都是她的慶生周，她切了無數個蛋糕、參加多場餐會，也收到許多精品禮物，當中包括她代言的品牌寶格麗（BVLGARI）項鍊與CELINE旅行袋，讓她開心分享漂亮又實用的禮物。

▲Lisa開心收到寶格麗送的生日禮物，為64,300元的DIVAS’ DREAM珍珠母貝項鍊。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）



寶格麗與CELINE為Lisa挑選的26歲生日禮物，全是她日常容易配搭的設計，寶格麗送上約64,300元的DIVAS’ DREAM珍珠母貝項鍊，小巧優雅，不過分華麗卻又具畫龍點睛的效果；而CELINE為經常跨國旅行的她，打造印有她泰文名「MANOBAL」的旅行袋，短期旅行使用或當成登機包都很適合。

▲CELINE送Lisa的生日禮物為旅行袋，上面印有她的泰文名「MANOBAL」。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa的慶生裝也是一套換一套，日前她將自己打扮成禮物，頭綁大紅蝴蝶結、身穿南韓設計師品牌DEW E DEW E的蝴蝶結裝，甜美扮相贏得1253萬人按讚；另一套則是粉紅貼身洋裝，則盡顯她的玲瓏曲線；即便她以寬大的休閒裝扮入鏡也很有戲，因為她眨著眼捧著黑貓造型蛋糕，模樣可愛極了。

▲CELINE慶生會上穿南韓設計師品牌DEW E DEW E的蝴蝶結裝。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

