星巴克祭收假解憂絕招　4／6特大杯指定飲品「第2杯免費」

▲4月6日上午11時至晚間8時，星巴克推出購買兩杯特大杯風味與冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。（圖／翻攝星巴克臉書）

記者陳雅韻／台北報導

結束5天的清明連假，迎來開工日，不少人上班憂鬱症又要復發了，星巴克再次放送小確幸鼓舞人心，宣布4月6日上班日上午11時至晚間8時，到門市購買兩杯特大杯風味與冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，趕快呼喚同事一起喝咖啡解悶。

星巴克常在收假日宣布優惠方案，為上班族打氣，此次長達5天的清明連假也不例外，於4月6日上班日推出到門市購買兩杯特大杯風味與冰熱相同的飲料，即享買一送一的好康優惠，但品項不包含：星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，而原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。

4月6日登場的星巴克優惠活動，也不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；其他不適用門市如下：一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、草山、科教館、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、101典藏、新莊思源、竹北自強、竹南、市政、彰化金馬、台南東門、岡山、板橋車站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、仁德南、仁德北、時代寓所、南科、成大醫院1F、芎林文德、高雄博愛、高雄大寮、台東大武、關廟南、東山休息站、五甲、西螺、八德興豐、台南新化、台南文創、崇德北興、嘉義新港、南投華陽、竹東杞林、礁溪門市。

▲7-ELEVEN即起至4月18日推出CITY CAFE蜂蜜美式、蜂蜜拿鐵任選第2杯半價優惠。（圖／翻攝7-ELEVEN臉書）

喝咖啡的優惠活動不僅於此，7-ELEVEN即起至4月18日強打CITY CAFE蜂蜜美式、蜂蜜拿鐵任選第2杯半價優惠，選用蜜蜂工坊蜂蜜，與美式咖啡完美融合，甜蜜滋味帶來春天清甜的氣息，也能稍稍緩解收假的憂鬱心情。