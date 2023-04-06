2023 新錶／卡地亞引領迷你女錶風潮　秀氣手環錶正夯

▲卡地亞Baignoire黃K金腕錶小巧別緻。（圖／卡地亞提供）

記者陳雅韻／台北報導

2023日內瓦鐘錶與奇蹟錶展（Watches & Wonders）4月2日圓滿落幕，是新冠肺炎爆發3年以來參觀人次創新高的一年，多達來自125國、43,000位經銷商、媒體與民眾共襄盛舉，較去年22,000參觀人次多了近1倍。場內熱絡，各品牌新作也精采，日常容易配搭的女錶吹起迷你風潮，卡地亞（Cartier）、梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）、蕭邦（Chopard）與香奈兒（CHANEL）引領流行，各個設計小巧但裝飾感強烈。

卡地亞再現經典Baignoire

1912年問世的卡地亞Baignoire系列腕錶，今年尺寸與功能均經過重新設計，橢圓面盤與羅馬數字時標採用全新比例尺寸，搭配金質手環，簡潔流暢的線條既是腕錶、亦是珠寶，備有玫瑰金錶款、黃K金錶款及全鋪鑽錶款，以及黑色漆面皮革錶帶的錶款。





▲梵克雅寶Sweet Alhambra璣鏤雕花玫瑰金與紅玉髓腕錶，550,000元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

梵克雅寶珠寶元素點綴

梵克雅寶幸運草圖騰、金珠裝飾等為人熟知的標誌性珠寶，延伸至女錶設計，推出由璣鏤雕花玫瑰金與鑲紅玉髓幸運草構成的Sweet Alhambra腕錶，整體造型就是漂亮手鍊，多了時間顯示更實用；品牌同時發表5款Perlée系列新錶，由金質圓珠簇擁璣鏤雕花玫瑰金、珍珠母貝或鑲嵌美鑽面盤，當中4款為錶徑23毫米的迷你款式，最大尺寸為30毫米錶殼，均配備短吻鱷魚皮錶帶與一款自選的系列錶帶，華麗版本則配有金質珠寶錶帶。





▲梵克雅寶Perlée玫瑰金腕錶，307,000元。

蕭邦Happy Sport變秀氣

結合奢華滑動鑽石與優雅運動風的蕭邦Happy Sport系列變秀氣了，尺寸下修至錶徑25毫米，打造分別以Lucent Steel™精鋼或符合倫理道德標準K金打造的錶款，是品牌迄今尺寸最迷你的款式，5顆美鑽在縮小的面盤上恣意滑動，配上午夜藍錶帶，甚至是繞雙圈的錶帶，流露活潑氣息。





▲模特兒佩戴蕭邦Happy Sport 25毫米鑽錶。（圖／蕭邦提供）

香奈兒機器人錶卡哇伊

香奈兒年度新錶不強調單一系列，而是以Interstellar 星際、Lion 獅子及Pique-Aiguilles 縫紉針墊3大設計主題發想，當中從科幻、太空及時間之旅擷取靈感的Interstellar限定腕錶系列，以精緻的Première腕錶為藍本，創作出3D立體機器人造型的Première Robot 腕錶，錶殼經黑化處裡的鈦合金零件經過精密加工，組裝在 18K金主體上，再搭上絲絨質感橡膠錶帶，異材質組合與充滿童趣的造型，令人莞爾。







▲香奈兒限量發行的Première Robot腕錶，845,000元。（圖／香奈兒提供）