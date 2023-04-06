春日正夯印花裝！穿Alice + Olivia鬱金香、Daniel Wong「貓抓老鼠」跑趴

記者鮑璿安／綜合報導

在這個春暖花開的時節，正是野餐、派對的最佳時機，當然在穿搭上也要有生機，才能從內而外散發好心情，《ET FASHION》特別整理出時尚品牌的最新印花單品，無論是溫柔的鬱金香圖案、可愛的「TOM and JERRY」，輕鬆搭配又不過時，可愛滿分！

▲Alice + Olivia 縷空花卉洋裝 ；繁花盛宴襯衫洋裝；鬱金香之吻開襟針織衫 。（圖／品牌提供）

主打繽紛印花的紐約時尚品牌Alice + Olivia 在2023春夏系列推出全新搶眼花卉，設計師Stacey Bendet打造「鬱金香之吻」、「浪漫午茶」、「繁花盛宴」等，是派對和日常穿著的極佳選擇，融入於輕薄的條紋襯衫、洋裝單品中，擁有手繪般的童趣質感，使不同的彩色花朵絢麗綻放，哪怕是穿搭新手也能創造亮點。

▲MAX&Co.與Duro Olowu全新推出 &Co.LLABORATION 系列 。（圖／品牌提供）

在春夏時節，MAX&Co.與英裔奈及利亞籍設計師兼策展人 Duro Olowu全新推出 &Co.LLABORATION 系列，將專屬於春季的印花與色彩進行全新解讀，條紋、浪漫花卉與吸睛的幾何印花相映成趣，天藍色、亮粉色與「Ghirri」橙色和諧交織，激發對旅行的嚮往。西裝、連衣裙與襯衫剪裁精緻且舒適，亦可隨意混搭，各個年齡層皆可輕鬆駕馭。

▲ Daniel Wong以「TOM and JERRY」為主角，翻玩童趣印花 。（圖／品牌提供）

每一季都以全新圖騰帶來搶眼視覺享受的華裔設計師 Daniel Wong ，於台北時裝周發表品牌2023 秋冬最新系列「狂野歷險記」，以華納兄弟知名角色IP「TOM and JERRY」為主角，貓抓老鼠的精彩劇情化作印花，搭配上老鷹、羽毛等奢華元素，翻玩出卡通的新意，裝點在糖果色系T恤、長裙等單品上，帶來最可愛的嬉戲體驗。

2023 ETtoday好朋友春日趴

時間：2023 年 4 月 22 日（六）11:00 - 17:00

地點：臺灣當代文化實驗場 C-LAB（台北市大安區建國南路一段177號），

捷運忠孝復興站步行約9分鐘（建國玉市旁）

捷運忠孝新生站步行約7鐘（建國玉市旁）



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