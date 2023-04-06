《浪漫速成班》全道嬿、鄭敬淏沒CP感？劇迷觀感顯見社會既赤裸又直接

文／女子學

韓國 tvN 周末連續劇《浪漫速成班》，由《海岸村恰恰恰》導演柳濟元、《Oh 我的鬼神君》編劇楊熙勝聯手打造，「大滿貫影后」全道嬿、《機智醫生生活》鄭敬淏、《我們的藍調時光》盧允瑞領銜主演。

本劇講述個性直率、為人體貼的便當店老闆娘南行善，為了女兒的未來總是不曾喊累，只求能讓女兒成功報名明星講師「崔直說」的數學班；因為南行善的闖入，意外地勾起崔直說懷念的過往，本不該有交集的兩人，漸漸因此有了意想不到的火花。

▲《浪漫速成班》。（圖／《浪漫速成班》劇照，下同）



《浪漫速成班》以韓國幾近瘋狂的補習文化為背景，為了成功考取理想的學校，以升學為目標的學生們從踏入義務教育年齡的那刻起，便展開了高時數、高壓力、高咖啡因的三高補習生活；「補習」作為孩子成功的必要手段，家長們也為此展開競賽，藉此讓孩子們的求學生活，不只能夠學得好，更必須學得比別人快。

令人耳目一新的故事設定，搭上滿是溫馨與歡鬧的浪漫喜劇，也難怪《浪漫速成班》甫上架便能迅速稱霸Netflix熱播排行榜。

「人類終究與動物世界沒兩樣，弱肉強食。面臨孩子問題時，彼此父母都是弱者。」



大鐘獎、青龍獎、百想藝術大賞，甚至是坎城影展，韓國及海外各大影展都能找到全道嬿的名字，作為數度奪得最佳女主角的「大滿貫影后」，全道嬿在《浪漫速成班》不惜換上老氣的洋裝、捲起稀稀疏疏的瀏海，扮演土味十足的便當店老闆娘南行善。或許是因為角色個性的設定，抑或是全道嬿魅力四射的緣故，使劇迷很難不喜歡上南行善這個角色。

相較於滿是年輕俊男美女的韓國浪漫喜劇，《浪漫速成班》以中年婦女作為主角，卻仍能使劇集洋溢滿滿的愛戀氛圍；今年正式踏入50大關的全道嬿，善於保養及維護身材的她，絲毫不見這年紀的老態。

與全道嬿對戲的鄭敬淏，先前在《機智醫生生活》演出冷酷的胸腔外科醫生而吸粉無數的他，在《浪漫速成班》中飾演聰明伶俐，卻會為愛變成傻瓜的明星講師崔直說，滿滿反差萌的情節，亦是本劇不得錯過的一大理由。

「每次做錯事，都會離答案更近一點。」



除了堅強的卡司陣容、反映韓國獨特的補習文化，《浪漫速成班》亦也結合了常見的懸疑劇情手法，雖然是部劇情簡單、節奏緊湊的浪漫喜劇，但也不少令人感到緊張萬分的破案情節。神秘的助教智室長（辛載夏 飾）、深陷殺人嫌疑的李熙才（金泰正 飾），當所有線索漸漸串了起來，也勾起了崔直說不願回想的自殺案件，只是在案件越發晴朗的同時，忌妒的惡意也找上了南行善。

對於這部戲，網友普遍認為全道嬿、鄭敬淏的組合缺乏CP感，有鑒於兩人年紀差距約十歲左右，角色的性格也差距甚遠，以及女主角年紀與該劇設定的目標客群有所差距，使得很難用同樣的生活經驗、想法態度去代入。

「這個社會既赤裸又直接，而且非常重視職業地位。」正如同劇中善才媽媽說的，即便是在觀看韓劇，人們仍是習慣將個人的價值觀套在他人身上，劇中那一絲違和的組合感，亦間接地傳達編導欲在戲劇中寄寓的道理。

「每次做錯事，都會離答案更近一點。」南行善磕磕碰碰的人生哲學，與總是追求完美的崔直說，相互克制卻又能互相補足的性格，在凡事都能速成的年代，更顯情感關係中磨合與調適的可愛。

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