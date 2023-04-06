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2023春夏婚紗禮服新趨勢！LinLi Boutique奶油蛋糕裙、700小時打造夢幻白紗

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記者鮑璿安／台北報導

婚紗禮服的看點，往往體現在經典輪廓如何與新穎元素結合，通過透膚薄紗與華麗水鑽的交織填滿心動時刻，讓禮服上身之時充滿光澤，婚紗品牌LinLi Boutique 公開2023 春夏訂製「情人系列」，以下介紹幾個重點款式，無論是偏好經典款、潮流屬性的民眾皆可被滿足。

▲LinLi Boutique 。（圖／品牌提供）

▲手工三角型裸縫立體白紗 。（圖／品牌提供）

▲LinLi Boutique 。（圖／品牌提供）

▲桃紅愛心透視鏤空禮服 。（圖／品牌提供）

LinLi Boutique 此次分別推出黑標頂級高訂系列以及大膽創新的白標高訂系列，符合不同需求，黑標主打繁複做工，耗時 700 多個小時、手工縫製而成，當中標誌性的手工三角型裸縫立體白紗，使用輕柔烏干紗營造出花朵盛開的面貌，加上蛋糕荷葉裙營造夢幻氣息。若是偏好潮流風格，白標呈現了活潑跳色性質，一款桃紅愛心透視禮服，則將蛋糕奶油融化的模樣注入裙身之中，跳脫白紗的正規性質，別具童趣感。

▲LinLi Boutique 。（圖／品牌提供）

▲LinLi Boutique 。（圖／品牌提供）

▲塔夫塔女皇荷葉領飾白紗；Kristal heart 愛心菱格裸縫白紗 。（圖／品牌提供）

LinLi Boutique擅長從輪廓中體現禮服本身的奢華氣息，本季的塔夫塔女皇荷葉領飾白紗、Kristal heart 愛心菱格裸縫白紗，都是選擇了極具分量感的蓬裙，接著裝飾落肩袖口使肩頸曲線更為流暢，都是2023 年春夏系列重點款式。

▲LeToii。（圖／品牌提供）

▲LeToii。（圖／品牌提供）

▲LeToii。（圖／品牌提供）

▲LeToii「風靡巴黎」系列訂製服靈感源於1920年代的巴黎。（圖／品牌提供）

訂製品牌LeToii Atelier全新2023訂製系列新趨勢，以一衣多穿、多功能設計為靈感，「風靡巴黎」系列靈感源於1920年代的巴黎，還原當時女性復古且神秘的禮服風格，使人深深著迷於鮮明色系與立體剪裁間的切換。一大設計主軸是珠鑽亮片與輕盈羽毛，賦予華麗感的同時，灑落在黑色透膚細紗與粉色綢緞之上，伴隨抓皺呈現層次感。此外，為迎合台灣消費者需求，可拆袖口與裙襬提供更多變化性，可多元演繹同一套禮服，

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關鍵字：

LinLi Boutique, 婚紗, 禮服, 結婚

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