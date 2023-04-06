《王冠》女星曼妙曲線畢露　漫步叢林美到網友喊「想變那些樹」

▲凡妮莎寇比身穿飄逸火紅長洋裝拍攝卡地亞香水廣告。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

34歲英國女星凡妮莎寇比（Vanessa Kirby）在電影《玩命關頭：特別行動》、《不可能的任務：全面瓦解》矯健的身手令人印象深刻，而在英國王室影集《王冠》中飾演英國女王伊莉莎白二世妹妹瑪格麗特公主，精湛詮釋其敢愛敢恨的性格，更奪得2018 年英國電視學院獎（British Academy Television Awards）最佳女配角獎，亮眼表現加上她冷豔的氣質，成為卡地亞（Cartier）大使，擔任最新香水廣告主角，她漫步在叢林之中，美到讓粉絲搞笑大喊「我想變成那些樹」。

▲凡妮莎寇比在卡地亞廣告中跟隨內心與美洲豹融為一體，展現迷人魅力。

凡妮莎寇比在卡地亞LA PANTHERE美洲豹香水廣告中，身穿火紅色的高領禮服在叢林間穿梭，雖然整件飄逸禮服包得密不透風，但她170公分的修長曼妙曲線依然若隱若現，最後她潛入水中，鏡頭一轉步出美洲豹，象徵她隨著內心與美洲豹融為一體，展現迷人魅力，也讓人聯想到她所說：「美洲豹從不隱藏它的斑點。」

▲卡地亞LA PANTHERE美洲豹淡香水75ml（左起）3,550元，LA PANTHERE 美洲豹濃香水75ml 4,150元，LA PANTHERE美洲豹香精75ml 4,250元。

不僅在卡地亞廣告中呈現完美體態，凡妮莎寇比私下嚴格規範飲食與運動，才能隨時以最佳狀態示人，她曾穿Valentino紅色兩截式花朵裝，展現緊實的腹肌，秘訣是她只攝取原型食物，尤其是補充優質蛋白質以維持肌肉，搭配跑步運動，讓她能有足夠體力演出動作戲。

▲凡妮莎寇比曾穿Valentino兩截式花朵紅裝，露出緊實腹肌。（圖／翻攝vanessa__kirby IG）