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6間新餐廳放口袋名單　日式榻榻米配絕美觀景窗的咖啡廳超好拍

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文／MENU美食誌

2023年四月份新開幕特色餐廳特輯，疫情趨緩後，新餐廳如雨後春筍般竄起，小編幫大家網羅各式新開幕商家，讓你一次吃個夠！

POCKET PASTA口袋義大利麵
新北市板橋區

米白空間設計搭配木頭元素，帶有日系簡潔可愛風格，販賣義大利麵、燉飯、甜點、飲料。推薦頂級牛肉松露奶油燉飯、金沙奶油鮮蝦寬麵及喀喀脆餅佐莎莎醬。

▲POCKET PASTA口袋義大利麵。（圖／美食客晨軒 Noah美食吃透透提供）

THE BOX
台北市大安區

整大片的落地窗，搭配上大量的綠色植栽，店內一共有兩層用餐空間。主打澳式早午餐、麵包、法式吐司、咖啡及茶，推薦伯爵焦糖拿鐵和鹹蛋黃法式吐司。

▲THE BOX。（圖／美食客Jessie咖啡因•食飯•旅遊提供）

BELLINI PASTA PASTA高雄夢時代店
高雄市前鎮區

店家以義大利經典傳統為基底，融合日式料理特選食材與烹調手法，餐點主要是經典的義式義大利麵、燉飯、披薩、開胃菜為主，推薦香蒜奶酥麵包。

▲BELLINI PASTA PASTA高雄夢時代店。（圖／美食客朵嵐念念提供）

SUNDAY UNCLE星期日叔叔
基隆市信義區

Sunday Uncle提供各式中西式美食，刈包口味有相當多種，除了有經典的控肉口味，還有牛肉、鮪魚、肉鬆，另外也推薦薯泥沙拉及香醇不膩的奶酪。

▲SUNDAY UNCLE星期日叔叔。（圖／美食客S̆̈ȦR̽Aͦ ​ت提供）

PICK CUP
桃園市桃園區

半圓形的設計搭配大片落地玻璃窗，走溫馨文青質感路線。店內除了販售手沖咖啡、茶飲及甜點蛋糕，也有提供輕食沙拉、開放三明治和咖哩飯。

▲PICK CUP。（圖／美食客抱著胖胖的對方提供）

有沐
桃園市桃園區

充滿日系質感的有沐咖啡是Wooly cafe的第五家姐妹店，以日系文青風格為主，有著日式榻榻米搭配上絕美的觀景窗，提供高質感的早午餐、咖啡飲品跟甜點。

▲有沐。（圖／美食客melodylai提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

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關鍵字：

MENU美食誌, 餐廳, 美食

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