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巴黎小眾品牌竟用「月球隕石」做包包！　官方公開驚人天價轟動網

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記者王則絲／台北報導

鱷魚皮、蟒蛇皮⋯⋯甚至是最昂貴的喜馬拉雅珍稀皮革，都沒有從太空掉下來的「隕石」更稀奇吧？巴黎小眾品牌Coperni最近推出一款用「隕石」做成的包，在網路上被瘋狂討論。上頭嵌入了距今約5.5萬年前墜落於地球上的月球隕石，官網公布售價高達4萬歐元，約台幣超過132萬元！

▲隕石包。（圖／翻攝自IG）

▲隕石包。（圖／翻攝自IG）

▲Coperni 2023秋冬秀上首度曝光「隕石包」。（圖／翻攝自IG）

巴黎小眾品牌Coperni以高科技、太空風格走出獨特路線，繼先前利用先進技術讓超模Bella Hadid穿上「噴漆洋裝」後，2023秋冬秀場上，Coperni把「機器狗」帶上了伸展台，再度製造話題。

然而，2023秋冬大秀的亮點不只有機器狗，秀上還首度曝光了新品「隕石包」，近日該「隕石包」正式登上官方網站販售，售價也隨之曝光，要價高達4萬歐元（約台幣超過132萬元）的定價，讓它成為了許多網友們的討論話題。

▲隕石包。（圖／翻攝自IG）

▲Coperni「隕石包」在網路上掀起話題。（圖／翻攝自IG）

這款「隕石包Mini Meteorite Swipe Bag」以石頭、樹脂和月球隕石打造而成，以深灰色的石塊雕刻出品牌明星手袋Swipe Bag的輪廓，並將隕石本體嵌入其中；據官方的說法，這顆手袋所採用的隕石，約在5.5萬年前掉落於地球、1968年於法國南部被發現，並且已經過驗證機構Theatrum Mundi的認證，確定為100%的真品，另外，由於「隕石包」每件作品都是純手工製作，且隕石是為每個訂單單獨採購，可能來自不同的地點，所以每一顆隕石包都是全世界唯一。究竟誰願意大手筆買下一顆「石頭」？令網友們都十分好奇。

▲隕石包。（圖／翻攝自IG）

▲隕石包。（圖／翻攝自IG）

▲「隕石包」價格公開讓網友們都驚呆。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

隕石包, 隕石, 月球隕石, Coperni

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