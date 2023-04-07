不想又黑又老！一抹如上妝、輕拍降溫3度的防曬神器來了

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

春季雖然太陽還沒有感覺到很曬，但紫外線已經無孔不入的穿透在生活中，若不想提前變黑、變老，防曬一定要天天做，以下就盤點近期多款新鮮貨，快把化妝台上那些放太久的單品整理了，增強肌膚防禦力。

＃黛珂 多重防禦素顏霜N，35g、售價950元

想要擁有高防曬係數，又不想讓氣色看起來太糟，擁有修飾力的單品超重要，黛珂全面更新素顏霜，不僅擁有SPF50+、PA++++的高防曬係數，總共推出亮膚色、膚色、薰衣草玫瑰色三款，可以按照自己的膚況選擇最自然的提亮效果，一瓶雙效、一抹美肌簡直超省時。

＃嬌蘭 皇家蜂王乳UV隔離乳，50ml、售價3450元

把防曬隔離當作肌膚保養的最前線，嬌蘭旗下很受歡迎的皇家蜂王乳系列就推出全新單品，裡面運用了很經典的烏埃尚島黑蜂蜂蜜、頂級蜂王乳成分，防護同時還可以順便抗老養膚，想要每一秒都留住青春，當然是最佳首選。

＃AHC 積雪草純物理涼感防曬氣墊，25g、售價900元

討厭上防曬的時候抹得手上都是？想補擦也覺得很麻煩？氣墊可以解決你的各種防曬困擾，這一款以「修護聖品」積雪草為主成分的防曬氣墊，使用起來不僅溫和不刺激，重點是拍在肌膚的瞬間，可以降溫3度以上，真的是夏天必備神器。

＃Dr. Barbara Sturm 抗UV防曬精露，30ml、售價4800元

比起一般的防曬，擁有更輕盈質地的精露，水潤質地一抹就可以在肌膚輕鬆延展開，製造出帶有光澤感的健康澎潤膚況，裡面含有油溶性維他命C、洋甘菊與綠茶萃取等，能夠讓肌膚提升抗氧化力、舒緩鎮靜。