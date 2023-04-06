哈利波特、榮恩、海格「AI化」超級帥！BALENCIAGA把霍格華茲變時尚學院

記者王則絲／台北報導

《哈利波特》系列電影在全球都擁有影迷，裡頭的經典角色大家都非常熟悉，也時常成為二次創作或是哏圖的素材，近日一名AI藝術家@ demonflyingfox便在平台上發佈了自己重新創造的虛擬《哈利波特》短片，將角色們全部透過AI變得更帥更精緻，並讓他們穿上BALENCIAGA的服裝，讓霍格華茲不再是魔法學院，而是時尚學院！

AI的技術在近年突飛猛進，亦成為許多藝術家發揮創意的好工具，3D化的虛擬創作，讓天馬行空的想像能更趨近於現實。

AI藝術家@ demonflyingfox近日在IG平台上分享經過重新模擬設計而成的《哈利波特》電影片段，不過很明顯的是，與你看過的《哈利波特》並不同，短片中所有角色們都變得更帥、更有型，像是哈利波特變得更加稜角分明，但那副招牌圓框眼鏡還是讓人認得出他，海格則是變成深邃輪廓的猛男，鄧不利多戴上墨鏡的造型更是時髦爆棚。

▲AI藝術家@demonflyingfox 製作BALENCIAGA版本的《哈利波特》。（圖／翻攝自IG）



角色們透過AI技術換了樣貌、膚色⋯⋯但仍然保留辨識性的特點，讓影迷們依然能一眼認出，除此之外，@ demonflyingfox讓角色們通通換上BALENCIAGA風格的造型，並將電影中經典的台詞加入「BALENCIAGA」，讓角色們一臉正經的唸出，反而創造出莫名幽默的「笑果」，其中哈利波特迷必知的「索命咒」，從原文「Avada Kedavra啊哇呾喀呾啦」，改成了「Avada Balenciaga啊哇呾巴黎世家」，讓許多網友都笑翻了。