哈佛醫學院推薦「4種抗發炎水果」　營養師：吃對減輕慢性發炎

▲營養師分享4種「抗發炎水果」，適量吃可幫助對抗慢性發炎。（圖／達志示意圖，以下同）

記者張毓容／綜合報導

隨著健康意識抬頭，近幾年「慢性發炎」議題也備受關注，慢性發炎不僅會加速老化、讓減肥變更困難，還會提高心臟病、心腦血管、老年癡呆和糖尿病等慢性疾病的風險。營養師毛蕾就分享，根據哈佛大學醫學院的推薦和研究表明，有4種水果具有超強的抗發炎抗氧化作用，可以幫助減輕身體發炎，避免慢性疾病。

＃藍莓



除了藍莓，還包括草莓、樹莓、黑莓等漿果類水果，富含維生素C和黃酮類物質，有些還含有花青素，具有強大的抗發炎、抗氧化能力，能促進心血管健康。

＃葡萄



葡萄富含多酚類化合物，尤其是白藜蘆醇、花青素和原花青素，都具有很強的抗發炎、抗氧化作用。

＃石榴



石榴的皮、籽和汁都富含像是類黃酮、花青素和鞣花酸等抗發炎、抗氧化成分，可以幫助降低壞膽固醇，維護心血管健康。石榴還含有豐富的膳食纖維，適量食用可以促進腸胃道的蠕動，幫助排便。

＃橘子



還包括柳橙、柚子等柑橘類水果，富含黃烷酮、類胡蘿蔔素，不僅能抗氧化，還有利於改善高膽固醇、降低心血管疾病的風險。

但毛蕾最後也提醒，水果雖然含有許多營養素，但也不要吃過量，吃太多小心被果糖侵襲，反而變成促發炎食物。根據每日飲食指南建議，一般健康成人每日水果類應攝取2～4份，而1份水果約為女生拳頭大小，且盡量避免將2份水果在同一餐吃，一餐最多吃1份水果，避免血糖升高幅度過大。

