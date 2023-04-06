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體重只升不降！營養師揭「變胖10大原因」，你中幾個？

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▲▼變胖10大原因。（圖／達志示意圖）

▲營養師曝體重只增不減有原因。（圖／達志示意圖，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

明明吃的東西都和以前一樣，怎麼體重卻只升不降？營養師程涵宇分享，人步入中年之後，平均一年會增加0.5-1公斤，乍看數字很無感，但是累積個10年，體重卻變得相當可觀，盤點10個讓人變胖的原因，你中了幾個呢？

#吃太快

研究發現，吃飯快的人更容易超重或肥胖，因為身體需要時間告訴大腦它已經飽了，但是吃得快的人很容易在感覺飽之前，吃進更多身體需要的食物。

#水喝太少

水喝不夠會讓人覺得渴，而口渴可能會被身體認為是飢餓的訊號，因此每天的水分依定要喝足，研究發現，早餐前喝兩杯水的人，在餐中吃進的熱量會比不喝水的人少22%。

▲▼變胖10大原因。（圖／達志示意圖）

#大餐太多

不少人把吃大餐當作是犒賞自己的儀式感，可是太常吃大餐，或是太常聚餐都是容易變胖的原因，因為除了吃以外，酒類的熱量也是很可觀。

#久坐

上班族大部分都有久坐的問題，研究發現，久坐的人更容易超重，罹患慢性病的風險也較高，建議上班用電腦一段時間就要起來動一動，不僅對身體好，對眼睛也好。

#睡太少

營養師程涵宇提醒，睡眠不足容易堆積腹部脂肪、內臟脂肪問題，因為荷爾蒙的變化和缺乏運動的動力。

▲▼變胖10大原因。（圖／達志示意圖）

#生活緊繃忙碌

常處於壓力之下，壓力竟然會增加身體的脂肪，研究發現持續的壓力和腹部脂肪的增加有密切關聯。

#蛋白質不足

每天攝取蛋白質，不只營養均衡，還能幫助增加飽足感，而高蛋白飲食有助於促進新陳代謝，並幫助保有肌肉量。

#膳食纖維不足

膳食鮮味有助於控制食慾，且能幫助增加飽足感，研究發現，多吃纖維就能幫助減少熱量攝取。

▲▼變胖10大原因。（圖／達志示意圖）

#熱愛沾醬

沙拉醬是隱藏版熱量地雷，基本上沙拉醬比整個沙拉熱量還要高，像是常見的凱薩醬一份就高達130大卡

#吃飯不規律

三餐不定時容易影響生理時鐘，也就是影響食慾、新陳代謝和消化，建議可利用168間歇性斷食法，把身體餓和飽的感覺先調回來再說。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

營養師, 變胖, 體重, 變胖原因, 生活習慣

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