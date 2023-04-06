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修杰楷耳際閃爆　中性鑽飾添型男魅力

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▲▼ 跨性別珠寶 。（圖／公關照）

▲修杰楷戴Hearts On Fire Aerial Eclipse白K金鑽石項鍊，並在耳際佩戴Aerial Sunburst白K金耳骨夾。（圖／Hearts On Fire提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

美國鑽石品牌Hearts On Fire跨越性別界線的設計，首推靈感源自大自然的Aerial系列，將太陽、露水、種子化為華麗鑽飾，吸引男星修杰楷與時尚名人許路兒演繹新作，修杰楷特別在耳際戴上Aerial Sunburst白K金鑽石耳骨夾，猶如太陽萬丈光芒放閃，沒有耳洞一樣能閃耀吸睛展現型男魅力。

▲▼ 跨性別珠寶 。（圖／公關照）

▲許路兒戴Hearts On Fire Aerial Double Sunburst白K金鑽石手鐲1,118,000元，Aerial Twisted Sunburst白K金鑽石耳環383,000元。

Hearts On Fire百搭款則是Aerial Eclipse白K金鑽石項鍊，無論單戴或疊搭都出色，修杰楷也戴上以美鑽代表雙排露水意象的Aerial Double Dewdrop白K金鑽石手鍊，是經典不敗之作，亦可與名錶一起搭配更時髦，而戒指選擇也相當豐富，他與許路兒都戴上Aerial Double Sunburst白K金鑽戒，兩側鑽石花在指間綻放，存在感十足。

▲▼ 跨性別珠寶 。（圖／公關照）▲▼ 跨性別珠寶 。（圖／公關照）

▲Hearts On Fire Aerial Eclipse白K金鑽石項鍊（左）78,000元，Aerial Double Sunburst白K金鑽石戒指206,000元。

華人珠寶品牌Qeelin的設計同樣是男、女皆可駕馭，特別是葫蘆造型的Wulu系列有多種尺寸、材質或鑲嵌寶石款式，能自由疊搭出個人特色，近日品牌於Taipei 101購物中心3樓開設快閃櫃，吸引許路兒、吳速玲搶先參觀，兩人均選戴Wulu系列作品，但風格各異，許路兒以小巧秀氣款式為主，吳速玲則戴上大件鑲鑽葫蘆項鍊展現氣勢。

▲▼ 跨性別珠寶 。（圖／公關照）

▲▼ 跨性別珠寶 。（圖／公關照）

▲Qeelin於TAIPEI 101 3F開設快閃店櫃，吳速玲（上）與許路兒示範Wulu系列珠寶。（圖／Qeelin提供，以下同）

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關鍵字：

修杰楷, 許路兒, Hearts On Fire, Qeelin

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