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韓日妞熱愛的「小狐狸」登台！必逛複合式咖啡店開幕日期曝光

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記者王則絲／台北報導

有「小狐狸」暱稱的日法混血品牌Maison Kitsuné，受到全球名人的私下帶貨而走紅，近年在日、韓妞之間非常受歡迎，但台灣的時尚迷們大多只能透過代購入手。不過現在Maison Kitsuné正式宣布，4月19日將於台北BELLAVITA寶麗廣塲設立首間Combo Store專賣店，除了有服飾之外，同步引進Café Kitsuné，打造複合式空間。

▲小狐狸開幕。（圖／品牌提供）

▲Maison Kitsuné標誌性的「小狐狸」Logo，時尚迷不可不知。（圖／品牌提供）

BLACKPINK的Jennie、潮流時尚一哥GD、水原希子⋯⋯等眾多名人，都是Maison Kitsuné的愛好者，在他們的加持下，Maison Kitsuné「小狐狸」的可愛招牌逐漸圈下許多粉絲，身為時尚迷不可不知。

▲小狐狸開幕。（圖／品牌提供）

▲Maison Kitsuné創辦人Gildas Loaëc與Masaya Kuroki。（圖／品牌提供）

Maison Kitsuné由來自法國的Gildas Loaëc與來自日本的Masaya Kuroki於2002年創立此跨領域的生活美學品牌，「maison」是法文的「時裝屋」，「kitsuné」則是日文的「狐狸」，因此擁有神秘多變面貌的狐狸，是Maison Kitsuné的象徵標誌。Gildas Loaëc和Masaya Kuroki注重生活的藝術，他們致力於將時尚文化與音樂、咖啡跨領域結合，旗下「Café Kitsuné」便是集咖啡廳、烘焙店、酒吧、餐廳於一體的生活美學概念品牌。

▲小狐狸開幕。（圖／品牌提供）

▲小狐狸開幕。（圖／品牌提供）

▲「Café Kitsuné」於法國巴黎的店舖。（圖／品牌提供）

今年春天，終於讓時尚迷等到Maison Kitsuné進駐台灣，「Maison Kitsuné Combo Store台北專賣店」預計於4月19日正式開幕，落腳於台北BELLAVITA 2樓，插旗精品重鎮，並同步引進「Café Kitsuné」，打造複合式空間，為慶祝Maison Kitsuné首度登台，將推出一系列限定商品，複合咖啡店的部分，則會因應開幕推出期間限定甜點，屆時必定要朝聖一波。

▲balmain開幕 。（圖／品牌提供）

▲BALMAIN於今年進駐BELLAVITA 1樓開設專門店。（圖／品牌提供）

BELLAVITA今年上半年迎來幾個品牌的開幕，除了「小狐狸」Maison Kitsuné將於4月19日開幕，法國品牌BALMAIN也於BELLAVITA 1樓開設專門店，採用「Galeriedes Glaces凡爾賽宮鏡廳」為靈感打造店裝，黑金交錯的標誌性色調，呼應巴黎Saint-Honoré旗艦店的設計風格。

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關鍵字：

小狐狸, Maison Kitsuné, Bellavita

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