LUSH推出瑪利歐超萌沐浴露、INTEGRATE讓你把卡娜赫拉的小動物帶回家

記者曾怡嘉／綜合報導

美妝保養拚話題，不少品牌紛紛聯名電影動畫或是人氣插畫，跨界推出超萌商品，企圖攻佔消費者荷包，盤點最新美妝跨界聯名，可愛到讓人全部都想收藏。

▲LUSH推出超級瑪利歐聯名款洗沐產品。

隨著《超級瑪利歐兄弟電影版》上映，LUSH宣布推出一系列聯名限定商品，即日起即可在品牌App和官網搶先預售，同時將於5／5在全台門市全面開賣，讓人期待的商品包括碧姬公主身體噴霧、瑪利歐及路易吉沐浴露，以及 LUSH 首次推出的問號方塊汽泡彈連香氛皂等共 8 款產品，每款均暗藏神秘驚喜。

▲（由左至右）路易吉沐浴露、問號方塊汽泡彈連香氛皂、瑪利歐沐浴露。

其中瑪利歐和路易吉沐浴露一紅一綠，相當吸睛！紅色的瑪利歐沐浴露蘊含潔淨肌膚的石榴汁，洋溢著可樂般的香甜氣息；綠色的路易吉沐浴露則糅合蘋果和玫瑰精萃的清新果香。

▲碧姬公主沐浴果凍。

兩款沐浴果凍根據電影中的碧姬公主和庫巴而研發，分別帶有混和香桃汁及鳳梨的馥郁果香，以及讓你彷如置身營火的暖心辛香。

▲INTEGRATE 卡娜赫拉的小動物聯名組 柔焦輕透美肌粉餅。

INTEGRATER今年春季與日本超人氣可愛插畫「卡娜赫拉的小動物」，聯名推出最萌底妝。「柔焦輕透美肌粉餅n」將推出限定粉色粉盒，購買「柔焦輕透美肌粉餅n」、「長效控油美肌蜜粉餅」，不只有卡娜赫拉的小動物聯名包裝，還可獨家享有超療癒卡娜赫拉的小動物造型磁鐵，讓人少女心大噴發。

▲會員VIP來店禮-造型便利貼。

為了歡慶來台九週年生日，INNISFREE特別攜手治癒系插畫角色「白白日記」推出多款滿額贈品，以「9週年生日野餐趣」為主題，推出造型便利貼、大頭萌杯袋、放鬆野餐墊以及折疊小推車，凡於INNISFREE生日慶活動期間消費滿額，就能把可愛又實用的白白日記限量聯名贈品帶回家。