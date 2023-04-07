fb ig video ETtoday search mobile

一戀愛就眼瞎！總是愛錯人的3大星座女　Top 1對甜言蜜語0抵抗力

>

▲▼ 總是愛錯人的3星座女。（圖／翻攝IG）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@tvn_drama

每個人都希望可以找到與自己契合的另一半，雖然「對的人」並不好找，有些人每經過一段感情就能學習到經驗，但也有些人每次談起來戀愛就跟鬼遮眼般，眼瞎耳聾，總是愛上錯的人！在微博擁有破30多萬粉絲的星座博主就公開總是「瞎眼」愛錯人的3大星座女，竟連射手也上榜。

▲▼ 總是愛錯人的3星座女。（圖／翻攝IG）

Top 3：射手座

若要說遇到愛情就容易眼瞎的星座，射手女絕對榜上有名，她們經常遇到錯的人，但當陷入愛情裡時，她們就像是把自己封閉起來，只看得到對方，甚至還可能因此產生自卑感。但當她們清醒後，她們又會開始搥胸頓足，氣自己鬼遮眼，竟然會愛上渣男。

▲▼ 總是愛錯人的3星座女。（圖／翻攝IG）

Top 2：天秤座

擁有優秀判斷力、講求邏輯的天秤女，平常看人的眼光都很準，但一旦遇到自己的事，她們就很容易當局者迷，加上容易受感動的個性，常會以為自己愛上了一個非常好的人，到最後才發現自己又愛錯了人，其實都是因為天秤女很容易被愛沖昏頭，而失去識人眼光。

▲▼ 總是愛錯人的3星座女。（圖／翻攝IG）

Top 1：雙魚座

天性浪漫天真的雙魚座，本來就是感情豐富的人，也很容易信任別人，尤其是雙魚座女生對甜言蜜語完全沒有抵抗力，只要對方說些甜言蜜語哄騙雙魚女，她們就會像是眼瞎、耳聾一般，不管對方有說不好她們都視而不見，甚至身邊人、好朋友勸她們，她們還會覺得是大家誤解了對方、不了解他，總是要到分手後才會突然恍然大悟，是自己鬼遮眼愛錯人。
 

►桃花運差？爆紅心理測驗，秒測你「找不到對象」的真實原因

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 愛錯人, 雙魚, 天秤, 射手

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Lisa生日精品禮物收到手軟

Lisa生日精品禮物收到手軟

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

日法混血小狐狸登台　有得逛還有咖啡店

日法混血小狐狸登台　有得逛還有咖啡店

【總覽】2023母親節必搶底妝優惠組

【總覽】2023母親節必搶底妝優惠組

2023無印良品必買美妝小物盤點

2023無印良品必買美妝小物盤點

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

【總覽】2023母親節百貨檔期　看這篇就夠

【總覽】2023母親節百貨檔期　看這篇就夠

NewJeans Hanni背紅包拍GUCCI廣告

NewJeans Hanni背紅包拍GUCCI廣告

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

ET Fashion

推薦閱讀

體重只升不降！營養師揭「變胖10大原因」，你中幾個？

體重只升不降！營養師揭「變胖10大原因」，你中幾個？

你的他是「男孩」還是「男人」　5項準則判定完可以嫁了

你的他是「男孩」還是「男人」　5項準則判定完可以嫁了

小S女兒Lily成熟裝扮搶拎「FENDI名媛包」！孫芸芸濕髪曬同款電翻

小S女兒Lily成熟裝扮搶拎「FENDI名媛包」！孫芸芸濕髪曬同款電翻

春夏「短髮嬉皮捲」正流行　不只輕盈可愛，也是過渡期的好幫手 迪麗熱巴狼尾頭造型帥翻！　電眼回眸「皮衣滑落」露肩超仙 第一眼看到是西裝還是美腿？測出你在朋友眼中是什麼樣的人 明星帶貨！金宇彬化身Jo Malone香氛使者、影后楊紫瓊凍齡靠海洋拉娜 桃花運差？爆紅心理測驗，秒測你「找不到對象」的真實原因 哈利波特、榮恩、海格「AI化」超級帥！BALENCIAGA把霍格華茲變時尚學院 LUSH推出瑪利歐超萌沐浴露、INTEGRATE讓你把卡娜赫拉的小動物帶回家

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面