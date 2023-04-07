一戀愛就眼瞎！總是愛錯人的3大星座女　Top 1對甜言蜜語0抵抗力

編輯／Molly 圖／翻攝IG@tvn_drama

每個人都希望可以找到與自己契合的另一半，雖然「對的人」並不好找，有些人每經過一段感情就能學習到經驗，但也有些人每次談起來戀愛就跟鬼遮眼般，眼瞎耳聾，總是愛上錯的人！在微博擁有破30多萬粉絲的星座博主就公開總是「瞎眼」愛錯人的3大星座女，竟連射手也上榜。

Top 3：射手座



若要說遇到愛情就容易眼瞎的星座，射手女絕對榜上有名，她們經常遇到錯的人，但當陷入愛情裡時，她們就像是把自己封閉起來，只看得到對方，甚至還可能因此產生自卑感。但當她們清醒後，她們又會開始搥胸頓足，氣自己鬼遮眼，竟然會愛上渣男。

Top 2：天秤座



擁有優秀判斷力、講求邏輯的天秤女，平常看人的眼光都很準，但一旦遇到自己的事，她們就很容易當局者迷，加上容易受感動的個性，常會以為自己愛上了一個非常好的人，到最後才發現自己又愛錯了人，其實都是因為天秤女很容易被愛沖昏頭，而失去識人眼光。

Top 1：雙魚座



天性浪漫天真的雙魚座，本來就是感情豐富的人，也很容易信任別人，尤其是雙魚座女生對甜言蜜語完全沒有抵抗力，只要對方說些甜言蜜語哄騙雙魚女，她們就會像是眼瞎、耳聾一般，不管對方有說不好她們都視而不見，甚至身邊人、好朋友勸她們，她們還會覺得是大家誤解了對方、不了解他，總是要到分手後才會突然恍然大悟，是自己鬼遮眼愛錯人。

