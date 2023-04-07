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明星帶貨！金宇彬化身Jo Malone香氛使者、影后楊紫瓊凍齡靠海洋拉娜

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▲▼明星帶貨美妝。（圖／品牌提供）

▲美妝品牌找大咖代言增加曝光話題。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

母親節檔期即將到來，不少美妝品牌都派出大咖代言人爭版面，Jo Malone 找來亞太區品牌大使金宇彬化身香氛使者超勸敗，而影后楊紫瓊則是和海洋拉娜合作，她柔軟且堅韌與品牌精神不謀而合。

▲▼明星帶貨美妝。（圖／品牌提供）

▲金宇彬影片中帥度破表。

時節已進入春季，金宇彬以一身春色水藍西裝，化身香氛使者從Jo Malone London標誌奶油色禮盒一躍而出，悉心聆聽可愛朋友們的送禮想法，魔法彈指瞬間就蹦出不同以往的巧妙心意：客製化字母吊飾、自選彩色緞帶到獨一無二的刻字香水瓶身，都是為可愛朋友們的獨家專屬訂製。

▲▼明星帶貨美妝。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone 經典明星收藏禮盒，禮盒選價8,300元。

將充滿回憶與記憶的香氣在重要時刻獻給心裡最重要的人。今年母親節Jo Malone特別邀請亞太區品牌大使金宇彬化身香氛使者，精心打造完美專屬禮物，邀您一同穿梭迷人香氣的奇幻仙境。

▲▼明星帶貨美妝。（圖／品牌提供）

▲60歲楊紫瓊保養得宜，看不出年紀。

海洋拉娜也宣布與奧斯卡影后楊紫瓊的全新合作。楊紫瓊以她強大的表演能力、堅韌和優雅的風度而聞名於世，更因此成為與海洋拉娜相呼應的主角，兩者都展現了永恆的強韌與柔軟的雙重能量。

▲▼明星帶貨美妝。（圖／品牌提供）

▲楊紫瓊的高人氣與出眾氣質被海洋拉娜相中。

海洋拉娜全球品牌總裁Sandra Main表示：「與楊紫瓊的合作非常符合品牌精神，因為海洋拉娜的護膚哲學憑藉海洋的生命與能量，實現永恆美麗。在具突破性這一年裡，憑藉楊紫瓊對工作的創造力和啟發人心的故事，她更打破了時間和年齡的界限。」楊紫瓊數十年來變得越來越煥發光彩，60歲仍維持最佳狀態，更體現品牌的永恆、凍齡之旅的精神。

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關鍵字：

海洋拉娜, jo malone, 金宇彬, 楊紫瓊

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