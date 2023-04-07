43歲秦嵐近況造型宛如女神下凡！　公開活動洩逆齡不科學曲線

記者王則絲／台北報導

大陸女星秦嵐近期頻繁亮相，日前出席Tory Burch於新加坡Ahava舉辦的晚宴活動，她身穿縮腰上衣造型展現迷人的腰臀曲線，修長雙腿從透視裙襬間透出，與超模劉雯同框甚至一點不輸！包括出演綜藝節目、現身直播活動⋯⋯等，秦嵐近況狀態絕佳，宛如女神下凡。

▲秦嵐出席Tory Burch新加坡派對活動。（圖／品牌提供）



今年43歲的秦嵐，以《延禧攻略》富察皇后一角圈粉無數，與鄧家佳攜手主演的新劇《燦爛的轉身》於近期播出，話題正在熱頭上，另外，秦嵐還出演戀愛推理綜藝節目《喜歡你我也是》，經常能在螢幕上看見她的身影。

日前秦嵐以代言人身份出席Tory Burch在新加坡Ahava舉辦的溫馨晚宴，一同慶祝威士馬廣場的T Monogram 主題快閃店盛大開幕，當天她穿上嫩黃色的縮腰上衣搭配銀色透視魚尾裙，勾出窈窕的腰臀曲線，展現不科學身形體態，與Tory Burch女士以及超模劉雯同框合照，顯得美麗動人。

▲劉雯、Tory Burch女士、秦嵐合影。（圖／品牌提供）



先前秦嵐現身直播活動時，以一襲純白的低胸裙裝托出傲人美胸，只見她優雅在海邊擺拍，舉手投足皆充滿唯美性感韻味；另外，近期綜藝節目的造型也相當好看，像是綠色鑲邊的貼身連衣裙、黑色繞脖平口上衣，都凸顯秦嵐逆齡的狀態，剪了短髮後造型上也更俐落有型。

▲更多秦嵐近況美照。（圖／翻攝自微博）