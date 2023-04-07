fb ig video ETtoday search mobile

43歲秦嵐近況造型宛如女神下凡！　公開活動洩逆齡不科學曲線

>

記者王則絲／台北報導

大陸女星秦嵐近期頻繁亮相，日前出席Tory Burch於新加坡Ahava舉辦的晚宴活動，她身穿縮腰上衣造型展現迷人的腰臀曲線，修長雙腿從透視裙襬間透出，與超模劉雯同框甚至一點不輸！包括出演綜藝節目、現身直播活動⋯⋯等，秦嵐近況狀態絕佳，宛如女神下凡。

▲秦嵐。（圖／翻攝自微博）

▲秦嵐。（圖／翻攝自微博）

▲秦嵐出席Tory Burch新加坡派對活動。（圖／品牌提供）

今年43歲的秦嵐，以《延禧攻略》富察皇后一角圈粉無數，與鄧家佳攜手主演的新劇《燦爛的轉身》於近期播出，話題正在熱頭上，另外，秦嵐還出演戀愛推理綜藝節目《喜歡你我也是》，經常能在螢幕上看見她的身影。

日前秦嵐以代言人身份出席Tory Burch在新加坡Ahava舉辦的溫馨晚宴，一同慶祝威士馬廣場的T Monogram 主題快閃店盛大開幕，當天她穿上嫩黃色的縮腰上衣搭配銀色透視魚尾裙，勾出窈窕的腰臀曲線，展現不科學身形體態，與Tory Burch女士以及超模劉雯同框合照，顯得美麗動人。

▲秦嵐。（圖／翻攝自微博）

▲劉雯、Tory Burch女士、秦嵐合影。（圖／品牌提供）

先前秦嵐現身直播活動時，以一襲純白的低胸裙裝托出傲人美胸，只見她優雅在海邊擺拍，舉手投足皆充滿唯美性感韻味；另外，近期綜藝節目的造型也相當好看，像是綠色鑲邊的貼身連衣裙、黑色繞脖平口上衣，都凸顯秦嵐逆齡的狀態，剪了短髮後造型上也更俐落有型。

▲秦嵐。（圖／翻攝自微博）

▲秦嵐。（圖／翻攝自微博）

▲秦嵐。（圖／翻攝自微博）

▲秦嵐。（圖／翻攝自微博）

▲更多秦嵐近況美照。（圖／翻攝自微博）

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

秦嵐

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Lisa生日精品禮物收到手軟

Lisa生日精品禮物收到手軟

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

日法混血小狐狸登台　有得逛還有咖啡店

日法混血小狐狸登台　有得逛還有咖啡店

【總覽】2023母親節必搶底妝優惠組

【總覽】2023母親節必搶底妝優惠組

2023無印良品必買美妝小物盤點

2023無印良品必買美妝小物盤點

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

【總覽】2023母親節百貨檔期　看這篇就夠

【總覽】2023母親節百貨檔期　看這篇就夠

NewJeans Hanni背紅包拍GUCCI廣告

NewJeans Hanni背紅包拍GUCCI廣告

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

ET Fashion

推薦閱讀

體重只升不降！營養師揭「變胖10大原因」，你中幾個？

體重只升不降！營養師揭「變胖10大原因」，你中幾個？

你的他是「男孩」還是「男人」　5項準則判定完可以嫁了

你的他是「男孩」還是「男人」　5項準則判定完可以嫁了

小S女兒Lily成熟裝扮搶拎「FENDI名媛包」！孫芸芸濕髪曬同款電翻

小S女兒Lily成熟裝扮搶拎「FENDI名媛包」！孫芸芸濕髪曬同款電翻

明星帶貨！金宇彬化身Jo Malone香氛使者、影后楊紫瓊凍齡靠海洋拉娜 春夏「短髮嬉皮捲」正流行　不只輕盈可愛，也是過渡期的好幫手 桃花運差？爆紅心理測驗，秒測你「找不到對象」的真實原因 LUSH推出瑪利歐超萌沐浴露、INTEGRATE讓你把卡娜赫拉的小動物帶回家 第一眼看到是西裝還是美腿？測出你在朋友眼中是什麼樣的人 哈利波特、榮恩、海格「AI化」超級帥！BALENCIAGA把霍格華茲變時尚學院 默默記住你的喜好　5個小舉動透露對方「其實已經喜歡你」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面