跟著瑪格羅比一起成為真人芭比！　超辣洋裝穿出精髓、牛仔褲一展率性感

實習記者黃麗頻／綜合報導

由瑪格羅比（Margot Robbie）主演的真人版《芭比》電影還未上映就造成轟動，而電影中的芭比穿搭也是看點之一；其實「芭比粉（Barbiecore）」已悄悄霸占整個時尚圈，不少品牌接連推出芭比粉色系單品，名人們也紛紛跟上潮流，以下整理5款穿搭，日常也能穿出芭比粉時尚！

▲真人版《芭比》電影釋出海報。（圖／翻攝自IG@barbiethemovie）

＃復古套裝大顯芭比態度

一頭飄逸金髮，瑪格羅比無疑是「真人芭比」的最佳人選，從先前曝光的照片中，只見瑪格羅比身穿芭比粉無袖上衣，搭配下擺布滿星星印花的喇叭褲，整體復古感十足，腳踩螢光色系的直排輪，彷彿「芭比」活生生的出現在大眾視野。

＃格紋洋裝飄散春季浪漫

在最新的預告中，瑪格羅比一身粉色洋裝，連同飾品、鞋履及帽子都不放過，將「芭比」靈魂發揮淋漓盡致，細肩帶的粉白格紋洋裝，僅以同色系蝴蝶結墜飾，不會太過浮誇，同花色的大圓頂帽看起來活潑可愛，而花朵造型的飾品更增添一絲浪漫氣息，彷彿要在溫暖的春季出門野餐。

▲細肩帶的粉白格紋洋裝散發春季浪漫氣息。（圖／翻攝自YouTube／Barbie Life）

＃超辣洋裝化身「真人芭比」

「芭比粉＋超辣洋裝」在Y2K風潮下成為火紅的搭配，只見小賈辣妻海莉比柏（Hailey Bieber）穿上Versace 2022秋冬系列馬甲設計洋裝，搭上倫敦設計師品牌NAKED WOLFE的白色厚底靴，僅以Tiffany & Co.銀飾項鍊做為搭配，簡約俐落的穿搭辣度滿分，更將「芭比」精髓完美呈現！

▲「芭比粉＋超辣洋裝」在Y2K風潮下成為火紅的搭配。（圖／翻攝自IG@haileybieber）

＃簡約牛仔褲穿出率性感

不少人擔心穿上「芭比粉色系」會看起來很沉重，別擔心，這是一條牛仔褲就能解決的事情啦！作為「人間芭比」，Lisa穿著Alexander Wang Shibori系列套裝，下半身搭上BALENCIAGA闊腿牛仔褲及Mr. Martens高筒靴，看起來率性有個性，超日常穿搭更展現出青春活力之感！

▲搭上牛仔褲，芭比粉上衣也能變得很帥氣。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）

＃亮眼手袋畫龍點睛

如果還是不敢將芭比粉色系衣著穿在身上，不妨學學Jisoo選擇「芭比粉包款」也能搭上時尚潮流！只見Jisoo穿著黑色素T搭配DIOR 2022秋冬系列卡其色百摺吊帶裙，腳踩同系列樂福鞋，看起來高雅、有氣質，而肩背芭比粉DIOR CARO迷你手袋成為整體造型的點睛之筆，低調卻亮眼。

▲芭比粉色系手袋能為整體造型增添亮點。（圖／翻攝自IG@sooyaaa__）