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維持居家乾淨必學的收納技巧　第4項有做到省下一半時間

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記者陳美伶／綜合報導

在現代都市生活中，許多人面臨的一個共同問題就是家中的物品過多，且難以整理收納。居家收納是一門學問，只需要掌握一些基本技巧，就可以輕鬆應對這個問題。以下盤點居家收納必學的4個技巧，打造一個整潔有序的家居環境，讓人心情更加舒暢。

▲家俱,收納,房間, 。（圖／達志示意圖）

▲保持家居環境整潔。（圖／達志／示意圖）

分類整理

居家收納的第一步就是將物品進行分類整理。首先，將物品分為需要和不需要的兩類，然後需要的物品按照類型進行分類。例如：書籍、文具、衣物等物品分開，分別放在不同的區域或收納箱，這樣做不僅可以更好地管理，還能輕鬆找到所需的物品；而不需要的物品就狠心斷捨離。

▲家俱,收納,房間, 。（圖／達志示意圖）

▲同分類的物品放一起，可以更好地管理。（圖／達志／示意圖）

減少重複物品

在整理物品的時候，可能會發現有一些物品是重複的，這些重複的物品不僅佔用空間，還會增加整理收納的難度。因此，重複的物品不要囤積，可視狀況的好壞捐贈給需要的人或機構，或是丟掉。

儲物利用空間

在進行居家收納時一定要充分利用家中的空間，例如牆壁、樓梯下、床下等，並善用掛勾、安裝收納櫃或是放置收納箱來增加儲物空間。另外，具有多功能性的儲物櫃也是一個不錯的選擇，可集中收納又不顯雜亂。

▲家俱,收納,房間, 。（圖／達志示意圖）

▲儲物櫃選擇多功能性，美觀又實用。（圖／達志／示意圖）

養成固定清潔的習慣

養成固定清潔的習慣是居家收納的一個重要環節，選擇容易清潔的儲物櫃、收納箱是關鍵，收納箱盡量選擇附有蓋子的可以防塵、防潮，還有盡量不把物品放在角落看不到、不利於日常清潔的空間，把隨手清潔養成一種習慣，每天花一點點時間，遠離髒亂的空間，省下的打掃時間，就能擁有更多自己的時間。

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關鍵字：

收納, 整理, 居家

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