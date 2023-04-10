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【廣編】B.zero1全新經典　以「鑲嵌波型鑽石」重新詮釋永恆經典

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▲▼BVLGARI,寶格麗,B.zero1,珠寶設計,鑽石。（圖／BVLGARI提供）

▲新款B.zero1戒指在獨特的中央螺旋兩側鑲以耀眼的波型鑽石，以流暢、精雕細琢而鮮明的結構形式模仿雄偉的羅馬競技場，並推出黃K金、玫瑰金或白K金三環戒指版本。

圖、文／BVLGARI提供

相信未來，對未來的一切充滿期盼。無論懷抱什麼夢想，人們生而就是心懷志向，不僅會設定新的人生目標，更充滿自信心，相信自己有能力實現願望。

向來引領潮流且秉持創新精神的羅馬珠寶商寶格麗在2022年為品牌最蔚為經典的B.zero1系列推出新款式，以鑲嵌波型鑽石的全新風貌重新詮釋永恆經典。流動的設計呼應了積極爭取各種機會、個人成長和正面改變的強大動能。這款珠寶是為了慶祝全新成就應運而生，開闢道路，踏上前所未見驚奇之旅。
 
B.zero1系列於1999年問世，當時為了歡慶未來、迎接2000年，因此從名稱中便能看出其對每個嶄新起頭的支持力量：「B」代表寶格麗，「zero」代表新的千禧年，數字「1」則代表嶄新且無盡的起始。

這項內涵也體現在品牌的象徵設計上：無盡的螺旋象徵勇敢走出自己的路，因為過了每個轉角都是契機，任何嶄新的篇章都可能由此開始。

無論成就或大或小，無論影響的是全世界還是單一個體，無論是發現、改變、長久期盼的人生目標，亦或是大開眼界的創新作為或創下新的個人紀錄，甚至是展開新的工作、新的人際關係、結交新朋友，或踏上激勵人心的旅程，新款 B.zero1系列會紀念這珍貴的每一刻，並時刻提醒我們，要勇敢發掘自己的本心，大膽勾勒未來的願景。

關鍵字：

BVLGARI, 寶格麗, B.zero1, 珠寶設計, 鑽石

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